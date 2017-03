Este entrenador no se puede contener. El caso es que el el muchacho coge el balón y como ve que hay demasiado bullicio en un lado de la pista, decide ir corriendo al otro lado para encestar. Los gritos del entrenador no bastan para detener al jovenzuelo por lo que el entrenador decide asumir un papel protagonista y taponar la acción de la criatura. No parece que se le vaya a olvidar qué lado tiene que atacar y en qué lado defender.