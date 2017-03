Katy Perry y Orlando Bloom se dan un tiempo

Formaban una de esas parejas de estrellas que tanto gustan en Hollywood pero lo suyo no ha llegado a buen puerto. La cantante Katy Perry y el actor Orlando Bloom confirmaban ayer lo que llevaba días rumoreándose en los mentideros de la meca del cine. En un comunicado remitido a la revista 'US Weekly', sus representantes explicaban que la pareja «se está dando un tiempo en estos momentos, de la manera más respetuosa y cariñosa posible».

La diva del pop y el intérprete de sagas como 'Piratas del Caribe' o 'El señor de los anillos' se conocieron hace poco más de un año durante una de las fiestas posteriores a la gala de los Globos de Oro. Su evidente coqueteo de aquella noche dejó un reguero de titulares y fotos sugerentes. Desde entonces han llevado su relación con naturalidad pero sin exhibirse demasiado. En noviembre llegó a barajarse la posibilidad de que se hubieran comprometido, después de que Perry fuera vista luciendo un misterioso anillo.

Ha sido de nuevo en una fiesta de la temporada de premios cuando han saltado los rumores sobre su ruptura. En la madrugada del pasado domingo, ambos coincidieron en la fiesta que la revista 'Vanity Fair' organiza tras la entrega de los Oscar. Aunque se les vio charlar durante un momento, la pareja llegó y se marchó por separado, dando pábulo a unas especulaciones que han querido cortar vía comunicado.

No es la primera vez que el futuro de la pareja se pone en entredicho. En mayo del año pasado unas fotos de Bloom en actitud cariñosa con Selena Gómez llevaron a Perry a compartir su «dolor» en las redes sociales. «Pensé que me moría, pero no», dijo entonces. Esta vez no ha sido tan dramática.