No sé ustedes, pero yo tengo una lista de contraseñas que va camino de competir en volumen con la guía telefónica. ¿No recuerda su contraseña?, te preguntan por defecto en el acceso a cualquier página web encriptada. Y te dan ganas de responder: ¿pero cómo voy a recordarla si entre la de la web del banco, la de la tarjeta de crédito, la de débito, la de viajero frecuente, la del seguro médico, la de la perfumería, etc. tendré como unas 65 distintas? ¿Quién se cree que soy, Solomon Shereshevsky, el prodigioso periodista que no necesitaba tomar notas? La cosa se solucionaría usando la misma contraseña para todo, dirán algunos. Pero no. Es casi imposible porque en esto cada web tiene sus propias reglas. Las hay de solo cuatro caracteres. Están las que te exigen un mínimo de seis. Las que requieren ocho que además combinen cifras y letras. O las que piden que en las letras haya una variedad de mayúsculas y minúsculas e incluso algún signo de puntuación. Y ahí unas exigen el guion bajo y otras aceptan el guion medio...

Habría que hacer dos carreras, un máster y un doctorado para dominar esa ciencia. Porque cuando al final te has devanado la sesera y has inventado una contraseña fácilmente recordable y a tu juicio bastante compleja, la escribes y te sale un letrerito advirtiendo: «Nivel de seguridad del password: muy bajo». O peor aún, si de verdad lo has bordado, sospechan y te replican: «A continuación reproduzca lo que aparece en el recuadro para comprobar que no es usted un robot». Y te plantan delante unas letras o números temblorosos, deformes, tan ilegibles que tienes que pedirle prestadas las gafas a un hipermétrope para poder descifrarlos.

Ahora anuncian que pronto podremos identificarnos y pagar solo por medio de nuestra voz... Suena bien, pero la experiencia nos demuestra que cada nuevo avance en pos del confort trae aparejada una nueva incomodidad. Porque, a ver, ¿una máquina puede tener el 'oído' tan fino como para distinguir entre la voz de Julio Iglesias y la de su imitador? Lo dudo. Al final tendrán que recurrir a la sempiterna contraseña o al truco de las letras temblorosas: «A continuación reproduzca lo que aparece en el recuadro para comprobar que no es usted un robot... O Carlos Latre».