¿Sabes doblar correctamente una sábana ajustable?

El que escribe esto se ha perdido en el primer paso. Imposible. He repetido el vídeo y he prestado atención a la voz más que a los dibujos y... tampoco. Que no hay manera. Buena intención con el vídeo, pero pésima ejecución. A mí me quedan las sábanas como fardos y como esté solito para hacerlo no te cuento. ¿Te atreves?