No sin mi hiyab

Puede que sea una neófita, pero Halima Aden marca sus propias reglas. Quien quiere subirla a las pasarelas ya sabe las condiciones. O la dejan posar con su hiyab o no habrá firma, por muy lujosa que sea, que pueda contar con sus servicios. No sin mi velo. Es la condición que ha impuesto esta musulmana estadounidense apadrinada por el rapero Kanye West. El marido de Kim Kardashian se ha encaprichado de esta muchacha de 19 años, que se ha convertido en la enésima sensación de las pasarelas. Puede que sorprenda su actitud y exigencias en una industria que cuenta con un excedente de modelos. Más cuando saltó a la fama hace pocos meses. Es, pues, una advenediza, pero su firmeza y carácter hablan a las claras de la enorme confianza en sus posibilidades.

Aden ha lanzado un órdago a la industria sin temor a caer a las primeras de cambio. Pese a su juventud e inexperiencia, liga su futuro al hiyab. Cuando el resto de rivales que competían por la corona de Miss Minnesota desfilaron en bikini, ella hizo el paseíllo en burkini y con la cabeza bien tapada. Prescindió, por supuesto, de vestidos sensuales y echó mano de batas musulmanas. Quedó segunda y, por tanto, sin el ansiado título, pero hay derrotas que saben a victoria. Ivan Bart, presidente de la todopoderosa agencia de modelos IMG, cogió la matrícula a esta maniquí de origen somalí nacida en un campo de refugiados de Kenia. Los editores rápidamente ensalzaron el sueño americano y le colocaron el titular más previsible: 'Del campo de refugiados a las pasarelas'.

No andan del todo desencaminados. Sin apoyos de ningún tipo, Aden se ha ganado a algunos de los gerifaltes que manejan este negocio. Su espectacular irrupción recuerda a la protagonizada por la actriz Lupita Nyong'o. Deslumbrar en '12 años de esclavitud' y enamorar a toda la industria de la moda y cosmética fue todo uno. Con Aden empieza a pasar tres cuartas partes de lo mismo. Cada vez que alguien habla de ella sube el pan. Carine Roitfeld, la editora parisina que mejor se desenvuelve entre las costuras del diseño europeo, le ha reservado un hueco especial en el primer número de 'CR Fashion Book', que verá la luz el próximo mes. «Representará la diversidad de París», pronostica. «Halima está rompiendo las barreras de la belleza siendo ella misma. Creo que es increíblemente inspiradora y sé que se convertirá en un icono», apostilla Bart, que no tiene ninguna duda de que a las grandes firmas no les quedará más remedio que aceptar sus condiciones. «Veremos cómo reaccionan y si trabajan o no con esas restricciones», advierte. Pese a ser todavía una desconocida para mucha gente, tampoco se pone enfrente de cualquier fotógrafo. Los más reputados hacen ya cola para retratarla, incluido el gran Mario Sorrenti.

Eclipsó a las demás

La última Semana de la Moda de Nueva York supuso la apoteosis. Eclipsó a todas sus compañeras en la presentación de la colección Yeezy Season 5 de West. Nunca una modelo refugiada había subido a la pasarela con su hiyab, que combinó, entre otras prendas, con un llamativo abrigo de pieles que para nada enfureció a los colectivos antianimalistas, tan activos en otras ocasiones. Dice Halima que lo hace «única y exclusivamente» por sus creencias religiosas. Casualidad o no, su fe y estética se dejan notar en cientos de 'egobloggers' que posan en Instagram con velo. Casualidad o no también, las firmas más lujosas hace tiempo que vienen olisqueando el negocio. Que se lo pregunten si no a Donna Karan, Prada, Tommy Hilfiger o la misma Zara. Todas confeccionan prendas exclusivas para el mercado islámico.

Por si su aventura fallara, Aden mantiene los pies en el suelo. Sigue estudiando en la Saint Cloud State University de Minnesota, porque mantiene su intención de mostrar únicamente sus manos y su cara. Pese a extremar sus apariciones en los medios, es evidente que quiere diferenciarse del resto. «No ver mujeres que lucen como tú en los medios y en los certámenes de misses traslada el mensaje de que no eres bella o peor, que tienes que cambiar la forma en la que luces para poder lucir bella, y eso no es cierto», confesó recientemente. Con su posicionamiento, Aden no sólo aspira a dejar huella en la moda. También pretende desterrar «todos los estereotipos y malas concepciones» existentes, en su opinión, sobre las mujeres musulmanas. «Mi objetivo es enviar un mensaje a las mujeres jóvenes de todo el mundo de que está bien ser una misma, porque siendo fiel a quien eres las barreras se romperán», vaticina.

Que su irrupción haya coincidido con el triunfo electoral de Donald Trump y las invectivas del presidente contra la población inmigrante ha enervado a Halima, cuyos padres tuvieron que huir de Somalia y refugiarse en Kenia antes de afincarse definitivamente en Minnesota. Aden utiliza su estilo de altavoz para denunciar las injusticias: «Esta es una gran plataforma para mostrarle al mundo quién soy. Este momento de tiempos políticos difíciles es el mejor para hacerlo», esgrime. Por el contrario, sólo tiene buenas palabras para Carine Roitfeld, que se encargó del estilismo del desfile neoyorquino con el que ha marcado un antes y un después. «Sabía que estaría cómoda llevando algo aceptable para mis creencias. A veces tienen que probarme unas cuantas cosas antes de encontrar algo que yo considere apropiado», reconoce. Roitfeld, tan profesional, no se olvidó, por supuesto, del hiyab.