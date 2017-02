Funeral con novio de Michael

Fadi Fawaz, peluquero y novio del fallecido George Michael, ha desmentido en Twitter que la familia del cantante rechace su presencia en los funerales. «Dejadme que aclare que no se me ha prohibido ir al funeral, nada de eso es verdad», escribió después de que tabloides como 'The Sun' especularan con un mal recibimiento por parte de la familia directa del líder de Wham! El cuerpo de George Michael aún no ha sido entregado a sus familiares porque quedan flecos de los informes de toxicología para determinar su muerte.