Maestro busca alumno

En este lado del mundo en donde acostumbramos a llamar kung-fu a cualquier tipo de artes marciales y, si alguien nos habla del tema, irremediablemente se nos aparece Bruce Lee en la pelea del siglo, resulta complicado entender lo que, de un tiempo a esta parte, trae de cabeza al maestro Li Liangui. Lo primero, porque las palabras kung-fu se refieren a cualquier habilidad (relacionada con el combate y el esfuerzo) que requiere la paciencia y disciplina; lo segundo, porque en China hay casi tantos tipos de artes marciales como aldeas. Es por eso que, mientras algunas disciplinas ganan adeptos cada día -dentro y fuera del país de Confucio- otras están a un paso de la extinción. Li Liangui, maestro de suogugong, una de las artes marciales más antiguas y desafiantes, hace tiempo que ve cómo algunas de ellas -especialmente el wushu- se han convertido en el mayor pasatiempo de la clase media emergente china, mientras otros, como el suogugong, languidecen sin que nadie haga nada por evitarlo. Li, que ha viajado por todo el mundo predicando el mensaje kung-fu, está preocupado porque cree que muchas de las formas tradicionales de artes marciales están a punto de morir y, desde hace un tiempo, busca a alguien que pueda seguir con su trabajo cuando él ya no esté.

La verdad es que, desde fuera, no resulta tan difícil de entender que la disciplina en cuestión haya perdido adeptos. Tener que estar dispuesto a romperte los huesos para poder alcanzar algunas de las posturas imprescindibles para alcanzar la excelencia, le quita las ganas a cualquiera. Pero hay que reconocer que el maestro cuenta con que va ser fácil convencer al respetable. «Los huesos necesitan ser flexibles y pequeños. Este tipo de kung-fu se transmite de generación en generación, pero sólo un número muy pequeño de personas puede convertirse en maestro porque es muy doloroso cuando empiezas», contaba hace solo unos meses a unos periodistas del 'Irish Time', en su casa de Pekín, mientras se servía una taza de té en una postura no solo difícil de imitar, sino de describir.

Li, que aunque cueste creerlo tiene 70 años, sabe que la tarea resulta de lo más complicada. «Lo difícil es encontrar un estudiante que sea inteligente y que tenga un cuerpo flexible y buenas costumbres, ya que no pueden usar kung- fu para hacer cosas malas. Así que no va a ser fácil dar con alguien que esté debidamente cualificado», explicaba apuntando que localizar alguien así, en una sociedad cada vez más materialista y menos acostumbrada a sufrir, le va a llevar su tiempo.

Menor de 20 años

Si algún lector estuviera interesado en ponerse bajo la tutela de este adalid del suogugong, lo primero que debería saber es que no se admiten mayores de 20 años. Es una lástima, pero es que -según parece- antes de cumplir los 20 los huesos humanos permanecen lo suficientemente flexibles como para poder moldearlos como si fueran plastilina. Lo que no importa es el sexo: hombre o mujer son perfectamente aptos para hacerse con los secretos del suogugong si uno está dispuesto a seguir sus consejos al pie de la letra. Li lamenta que muchos de los estudiantes que hasta ahora ha tenido en su escuela se hayan mudado al extranjero sin llegar a dominar la disciplina y que, aunque ha grabado vídeos desvelando la esencia de su arte, no es lo mismo que enseñar a alguien cara a cara. Lo cierto es que él llegó al suogugong casi obligado. Cuando Li tenía siete años y trabajaba en una tienda de Pekín propiedad de un maestro de kung-fu, fue su patrón, decidido a enderezar como fuera a aquel chavalín rebelde que el destino había dejado a su cargo, quien comenzó a enseñarle.

La realidad es que hay decenas de tipos de kung-fu, esa forma de luchar y entender la vida que, según los expertos, proviene de los cientos de estilos de combate que se desarrollaron durante siglos en el país asiático.

Fue después de la caída de la dinastía Qing cuando el Partido Nacionalista Chino utilizó las artes marciales para promover el orgullo nacional y comenzó a convertirse en algo realmente popular. Luego, en los setenta, el cine americano -con Bruce Lee, el 'pequeño dragón' en la cima de su carrera- se encargó de que todo el mundo en occidente lo conociera.

El problema es que hoy los grandes maestros como Li, o como Xing Xi, un líder shaolin que pasó diez años estudiando antes de abrir su propia escuela a las afueras de Pekín, creen que a los jóvenes las artes marciales han dejado de interesarles. «Hay muchísima gente joven con un enorme potencial para practicar kung-fu, pero es difícil que logren entender que esto es mucho más que un hobby. Es algo que se convierte en parte de nuestro cuerpo y de nuestra vida; es una forma de entender nuestra existencia», dice Xing Xi, convencido de que gran parte de los chavales que se acercan a una escuela solo están dispuestos a entrenar un par de veces a la semana para mantenerse en forma. Vamos, que nada de dedicar años de esfuerzo y férrea disciplina -y mucho menos de romperse los huesos- para convertirse en maestro. Está claro que la mayoría prefiere llegar a casa y jugar una partida de Street Fighter.