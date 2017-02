Quiero un logo de lujo, pero bien visible

Qué nos puede llevar a gastarnos un pastizal en prendas ultralujosas para luego exhibir los logos sin ningún pudor? Hay quien ve en este gesto de ostentación una manera de reafirmar su estatus económico. Otros interpretan la vuelta a una tendencia que hizo furor en los 80 como síntoma de los tiempos que corren, en los que las apariencias valen tanto como lo que uno es en realidad. Moschino, Pucci, Versace, Prada, Kenzo, Saint Laurent, Chanel... Por las razones que sean, las firmas más exclusivas anuncian un verano donde todo el mundo sabrá quién ha diseñado la camiseta que uno lleve puesta. Nadie quiere quedarse atrás, lo que confirma que la moda, sobre todo en cuestiones estrictamente comerciales, es de todo menos original. El negocio es el negocio.

La moda que se avecina vuelve a reabrir el debate, como ya apuntan algunos editores, sobre la disyuntiva entre el placer de una etiqueta oculta y la declaración de un estilo absolutamente exhibicionista. Los diseñadores tienen plena libertad para manejar la impresión de mensajes y lemas sobre los socorridos t-shirts. Algunos se limitan a dejar simplemente el nombre de la marca, aunque Louis Vuitton lo hace con letras en un tamaño XXL. En su estreno como directora creativa de Dior, la italiana Maria Grazia Chiuri se pone de lo más reivindicativa con el mensaje 'Todos deberíamos ser feministas', mientras que la argentina Vanessa Seward se marca como lema la expresión 'Cada loco con su tema'. Haider Ackermann muestra su vena más poética con una frase que invita a 'Ser uno mismo'.

Prendas más accesibles

A diferencia de otras veces, estas camisetas de lectura obligada mantienen al público adolescente, al tiempo que reclaman su visibilidad en las pasarelas de alta costura. Los especialistas conciben esta variante como un modo de la industria del lujo de acercarse a un público más juvenil y desenfadado con propuestas, dentro de unos límites, más accesibles. Algunas firmas aprovechan esta moda para ajustar cuentas y mofarse, aunque el asunto no tiene la menor gracia, de las bandas criminales que se hacen de oro con las falsificaciones. En sus camisetas de algodón para la próxima campaña estival, Dolce&Gabbana estampa el 'I was there' (Yo estuve allí) para recordar las miles de prendas falsas que se encontraron en las calles de Nápoles durante el rodaje de su última campaña publicitaria. La pareja italiana se burla de los estafadores para vender autenticidad, cómo no, con sus logos.