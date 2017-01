Los amaneceres invernales siempre fueron terreno abonado para la imaginación. También para la fotografía. E incluso para la poesía. La paleta cromática del cielo, con predominio de añiles, siempre regala imágenes de singular belleza que no pasan inadvertidas. Aquella mañana de enero hacía frío, mucho frío, en la estación de Santa Ana de Antequera (Málaga). El sol aún permanecía oculto. Todavía faltaban unos minutos, no muchos, para que los primeros rayos iluminaran los sueños y despertaran las ilusiones. La Peña de los Enamorados dibujaba siluetas en el horizonte. Una brisa ligera, húmeda, recordaba que el Mediterráneo bate apenas cincuenta kilómetros tierra afuera. Mientras tanto, la Luna, aún llena, acaparaba la miradas de las decenas de viajeros que aguardaban, embutidos en gorros, bufandas y chaquetones, la llegada del tren. El tren de las ocho y veinte. El tren que no espera. El tren donde las caricias y los besos robados viajan en clase turista. Una Luna preciosa. Espectacular. Musical. Rosa por momentos. Como la que cantaba la voz frágil de Nick Drake en 'Pink Moon'. Una Luna que asomaba de forma caprichosa entre los tendidos eléctricos y las catenarias, dibujando pentagramas y notas 'en clave de Luna'. La melodía de una mañana que jamás olvidaré.