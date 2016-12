Marta Sánchez, pillada con su nuevo novio

Celosa de su intimidad, Marta Sánchez no ha podido evitar en esta ocasión que la pillen 'in fraganti' con su nueva ilusión. Hacía tiempo que a la cantante no se la veía tan bien acompañada por Madrid, ya que está afincada en Miami. Allí vive con su hija desde hace años y allí parece haber encontrado el amor de nuevo. En su jornada de compras por la 'Milla de Oro' de la calle Serrano, derrochó gestos de cariño con su novio, Casey Ustick, un analista financiero californiano que trabaja para una empresa farmacéutica. Tras el paseo, la intérprete de 'Desesperada', de 50 años, llevó a a cenar a un lugar de moda a su chico, no sin antes profesarse cálidos arrumacos y carantoñas en la fría noche madrileña. La relación acaba de echar a andar. El tiempo dirá cómo continúa.