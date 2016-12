Brad Pitt sopla las velas en amarga soledad

Brad Pitt no está para celebraciones. Pese a que ayer cumplió 53 años, el actor está disgustado. No en vano, pasará las Navidades en soledad, haciendo planes de soltero y, lo que es más importante para él, sin la compañía de sus hijos. El hombre más deseado del celuloide no está acostumbrado a soplar las velas de la tarta del cumpleaños sin una mujer al lado. Desde que el 19 de septiembre anunció su separación de Angelina Jolie, doce años menor que él, casi todo han sido malos tragos. La soltería se le está haciendo cuesta arriba. Desde que conoció en 1990 a la actriz Juliette Lewis, siempre ha tenido una voz cariñosa que le cante el 'Happy Birthday'. A Juliette le siguieron Gwyneth Paltrow, Jennifer Aniston y luego Jolie, que le pone trabas para ver a sus seis hijos. De hecho, Pitt se vio obligado a soportar una cena de Acción de Gracias sin su prole, un trance que no quiere que se repita.

Por esto está pugnando para que Angelina le deje pasar alguna noche de Navidad con los críos. Todo son problemas para el actor. Su exmujer ha fijado su residencia en Londres, con lo que las posibilidades de que el actor tenga cerca a sus hijos se esfuman.

Brad Pitt vuelve a ser un cotizado soltero, cosa que le trae más que nunca al pairo. Motivos para la desgana y la tribulación no le faltan. El cincuentón sólo ha podido ver a su progenie en tres ocasiones, circunstancia que, según sus allegados, le está acercando a la amargura y la frustración. La que fue modélica pareja ahora está liada en un duro contencioso por la custodia de Maddox (15 años), Pax (13), Zahara (11), Shiloh (10), Knox y Vivienne (8).

Las cosas se confabulan contra el actor. Su otra exmujer, Jennifer Aniston, está más que harta de que todo el mundo la recuerde como la actriz que fue compañera de la estrella de Hollywood. En una entrevista con la revista 'Marie Claire', Jennifer Aniston se despachó a gusto contra los que se empeñan en verla como la sombra de Brad Pitt. «Mi estado civil ha sido ridiculizado, mi divorcio ha sido ridiculizado, mi falta de pareja ha sido ridiculizada...¿Por qué solo miramos a las mujeres a través de esa lente particular?», se lamenta la actriz.