El maquillador que les 'colorea' orgasmos

François Nars es el maquillador más famoso y deseado del mundo. Por algo es el inventor del 'Orgasm', el producto que vuelve locas a millones de mujeres. Es el colorete de culto. El 'blush' con mayúsculas. Aplicado sobre la piel, su pigmento melocotón rosado transfiere un rubor natural, «el mismo que tiñe las mejillas tras un orgasmo», cuenta este asalariado de lujo que maquilla a las modelos en los mejores desfiles de Dolce&Gabbana, Karl Lagerfeld, Marc Jacobs...

La industria cosmética se rifa a este estilista y fotógrafo francés extendiéndole cheques plagados de ceros. Arrasa en ventas. Dice que la inspiración está en todas partes. En la literatura, el cine, la música, el teatro... «En la fotografía, por supuesto. En la naturaleza, en el sexo... Todas las cosas bonitas me inspiran», confesó a la revista 'Glamour'.

Pero Nars, que firma estas navidades una colección de maquillaje junto a la fotógrafa Sarah Moon, va más lejos que sus colegas. Hasta encuentra inspiración en las cosas «más aburridas y extremas; en algo tan mísero e intrascendente como un cenicero, porque de repente las cenizas que hay en él me sugieren una idea», reconoce este estilista que tiene en su larga lista de musas a mujeres tan distintas como Catherine Deneuve, Paloma Picasso, Michelle Pfeiffer o Lauren Hutton. Le fascinan las que son fuertes, con carisma y estilo. «Con elegancia genuina, no impostada, y personalidad poderosa -aclara-. Y, por supuesto, que posean una belleza extrema, quiera que sea lo que signifique la belleza. No me importa que una mujer resulte rara o atípica, siempre que sea capaz de transmitir y que su personalidad se refleje en su físico». De ahí que le atraigan tanto artistas como Tilda Swinton o Mariacarla Boscono.

Nars se siente feliz sabiendo que el 'Orgasm' es «el mejor amigo» y aliado de muchas mujeres. Habría que preguntar a los maridos de éstas qué opinan, pero él no hace distinciones de género. Su paleta de sombras se extiende por todo tipo de rostros al concebir su profesión como «algo universal». Nars maquilla también a 'trans' y chicos. «Mi mundo nunca ha estado limitado», proclama.