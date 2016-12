El silencio de los corderos

Puñetazos en el morro, pisotones en el cuello, golpes con las maquinillas eléctricas y hasta llaves de judo que acaban con las ovejas noqueadas en el suelo. Unos vídeos grabados por la fundación PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) en pabellones para el esquileo han dado pie al procesamiento de un grupo de esquiladores en un sumario sin precedentes en la jurisprudencia australiana y muy probablemente en la del resto del mundo. Las imágenes, tomadas por militantes de la asociación contra el maltrato animal, la misma que ha protagonizado en España sonadas protestas contra la fiesta taurina o los encierros de San Fermín, propiciaron que un fiscal australiano presentara cargos por crueldad injustificada contra un esquilador de 60 años.

El operario procesado, vecino de Lucindale, en el suroeste del país, reconoció la semana pasada los hechos y aceptó una sanción que le impide volver a trabajar con ovejas durante dos años y le obliga a abonar una indemnización de 500 dólares a la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals, una fundación contra el maltrato a las bestias. El juez de la Corte de Horsham, la ciudad donde se tramitó la denuncia, justificó la supuesta benevolencia de la multa recordando que el procesado carecía de antecedentes, se había arrepentido y estaba dispuesto a colaborar para que mejorase el trato al ganado en su trabajo. «Hago notar -precisó el magistrado- que el pago de 500 dólares equivale a la sanción que se le habría impuesto por agredir por primera vez a una persona».

El esquilador que ha aceptado los cargos no va a ser el único procesado. El fiscal que actuó contra él ya ha anunciado que al menos otros cinco de sus compañeros tendrán que pasar por el Juzgado de Horsham para enfrentarse a las mismas acusaciones. Todos ellos son identificables en los vídeos de PETA que les muestran golpeando a ovejas. Los voluntarios de la fundación grabaron las imágenes en pabellones repartidos en los estados de Victoria, Nueva Gales del Sur y Australia Meridional. Muchos de los que aparecen maltratando al ganado han sido apercibidos mediante cartas por el departamento de Agricultura. La Justicia ha actuado en los seis casos en los que la conducta de los operarios era especialmente cruel.

PETA, que hizo públicos los vídeos dentro de una campaña contra el uso de la lana, se ha felicitado de la actuación de los tribunales. Mimi Bekhechi, una de las responsables de la asociación, ha declarado que significa «una advertencia dirigida a todos los esquiladores, porque a partir de ahora saben que si maltratan a las ovejas o permiten que sus compañeros lo hagan se tendrán que enfrentar a un proceso judicial». Australia es el principal productor de lana del mundo y la iniciativa ha causado cierta inquietud en el sector. El presidente de la Asociación de Productores de Lana, Richard Halliday, aplaudió la actuación judicial: «Se ha demostrado que hay que cumplir las reglas del juego, es una buena noticia para todos los que creemos que no hay que maltratar a los animales».

Abuso de alcohol

El de esquilador es un oficio en trance de extinción en España, donde casi todo el ganado ovino pasa por las manos de cuadrillas de polacos que se desplazan a la península con la llegada de la primavera. «Todo el que se dedica a esto -indica uno de esos esquiladores- sabe que maltratar a la oveja es perjudicial: no solo hará que la tarea sea más difícil porque estará más nerviosa, sino que perderá la confianza del dueño del rebaño porque el animal estará varios días sin dar leche». El esquilador, que prefiere no dar su nombre, cree que lo ocurrido en Australia podría tener que ver con el abuso del alcohol o las drogas durante el trabajo. «Son jornadas agotadoras en las que se opera a destajo, se pasa mucho calor y algunos suelen beber más de lo que les conviene; el alcohol entorpece los movimientos y nubla la cabeza».

En Australia los esquiladores cobran por volumen de lana cortada. En España, en cambio, se paga por cabeza esquilada: el precio suele oscilar entre 0,75 céntimos y 1,30 euros por oveja. «Es más razonable hacerlo así porque si trabajas a peso terminas forzando la máquina y ya se sabe que cuando se corre mucho las cosas no suelen salir bien», sentencia el esquilador polaco.

CAMPAÑA

PETA, la fundación contra el maltrato animal, ha emprendido una campaña contra el uso de la lana en la ropa que tiene como principal protagonista a la modelo Alicia Silverstone. La también actriz aparece en uno de los carteles sin ropa y sujetando una máscara de oveja con la frase: «Preferiría ir desnuda que vistiendo lana». A la campaña se ha sumado también el actor Joaquin Phoenix, que expresó su horror después de contemplar los vídeos en los que se muestra el maltrato a las ovejas por parte de algunos esquiladores.