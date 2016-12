Supongo que han visto alguna vez uno de esos juguetones mapamundis (no los de Bilbao, sino los pequeños, los del globo terráqueo) en los que se han invertido los polos y América empieza al norte con la punta de Argentina y termina con Canadá en el extremo sur... Bueno, pues algo así nos está pasando. Vivimos en un mundo al revés. Solo que en un sentido sociológico, no geográfico. Tenemos a los políticos haciendo de cómicos y a los cómicos embarrados de política. Mientras Ana Pastor, la presidenta del Congreso, debutaba el martes por la noche como monologuista con gran éxito de crítica y público, Blanca Suárez, la actriz, intentaba desmontar en Twitter las malas críticas a la (flojita) serie que protagoniza sobre los amoríos de Serrano Suñer tachando de populistas a sus detractores.

Creíamos que había dos Ana Pastor, la política y la periodista. Pero resulta que hay tres. La tercera es esa socarrona cuentachistes capaz de reírse hasta de su sombra. Pablo Iglesias incluso se levantó a besarla... Esa cintura, esa capacidad para empatizar con el adversario ya nos gustaría verla a algunos en los debates del Congreso, donde lo que suele imperar es el no por el no, las divisiones irreconciliables y las discusiones a cara de perro. Pero a los políticos las ganas de llevarse bien, la sinceridad («yo sí quiero pasar a mejor vida y ser senadora o eurodiputada», admitió Pastor) y la autocrítica solo les asaltan cuando no están de servicio, justo en el preciso instante en que a los cómicos les entran las ganas de hablar de política y de enzarzarse en agrias trifulcas. ¿Que no te ha gustado mi película? Eso es porque eres un facha. ¿Que mi serie de televisión te parece una caricatura del franquismo? Eso es porque eres un populista...

En el país del kilómetro cero y la autocrítica bajo cero, la política es el telón tras el que intentan ocultar sus fracasos algunos comediantes. Y la comicidad, la bandera en la que pretenden envolverse algunos políticos para disimular la mala uva con la que nos gobiernan. Si estará el mundo al revés que hasta el cómico más cómico de los concursantes de MasterChef, Fernando Tejero, ha resultado ser el más amargado de todos... Bueno, eso me parece a mí. Pero quizá es porque no he leído a Marx.