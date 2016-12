Feliciano: «También he sufrido con la ruptura»

Feliciano López ha vuelto a casa por Navidad de su periplo asiático con ganas de hablar, algo extraño en el chaval, que, a pesar de llevar meses siendo el centro de todas las miradas por obra y gracia de su rubísima exesposa, apenas ha abierto la boca. El guapo tenista -la madre de Murray, su rival en las pistas, dijo que su belleza «está a la altura de los dioses romanos»- ha aterrizado en España y concedido una entrevista a 'The Luxonomist' en la que asegura que lo ha pasado fatal con el asunto de la separación de Alba Carrillo y que, aunque ha procurado siempre ser una persona discreta, está dispuesto a aparcar la prudencia para que no se crea que a él todo esto de la ruptura le trae al fresco. «Yo podría defenderme con argumentos y es posible que la percepción de la gente con respecto a mí cambiaría, pero... ¡se han dicho tantas inexactitudes! Nadie sabe la verdad, solo la otra parte. Al final, uno no puede estar todo el rato desmintiendo cosas, porque acabaría entrando en un juego que no creo que me interese», declara disgustado.

Feliciano dice que el circo mediático necesita de desmentidos y contestaciones, pero que eso a él no le interesa. «Estoy tranquilo, soy consciente de cómo he llevado mi vida personal, cómo la quiero llevar, y no voy a entrar en ese juego porque, como dice el refrán, 'no es mi guerra'. No voy a pasar por ahí», zanja en la entrevista, en la que también confiesa que se casó con Alba muy enamorado, que hizo lo posible por salvar su matrimonio y que ha sufrido mucho con la ruptura. Son, casi, casi, sus primeras palabras desde que dijera adiós a su esposa con el tiempo justo de ahorrarse el regalo del primer aniversario de boda. Vamos, que aunque lo parezca, el deportista no es de piedra.