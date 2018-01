20.000 euros de multa al restaurante timador Un grupo de turistas japoneses, en Venecia. Arriba, el recibo de la cuenta de Osteria da Luca. :: afp Osteria da Luca cobró 1.143 euros por cuatro filetes, un plato de pescado frito y dos vinos P. MUÑOZ Miércoles, 31 enero 2018, 23:58

Ala Osteria da Luca le ha salido muy caro el sablazo que metió a cuatro estudiantes japoneses a los que el pasado fin de semana cobró 1.143 euros por cuatro filetes de carne, un plato de pescado frito y dos copas de vino tinto. El citado restaurante, uno de los muchos que jalonan las callejuelas del centro de Venecia, fue sancionado ayer con una multa de 20.000 euros por clavar semejante 'rejón' al bolsillo de los comensales nipones. El establecimiento, que está regentado por empresarios chinos, ha recibido el castigo de las autoridades locales, que consideran una estafa no tanto el escandaloso importe del menú sino el hecho de que la Osteria da Luca no emitiera factura alguna a sus clientes. Los japoneses sí guardaron la copia del recibo de la cuenta que pagaron con una tarjeta de crédito y que, a la postre, ha servido de prueba a la Policía para tramitar la correspondiente multa.

Los jóvenes, que estudian en la Universidad de Bolonia y se habían desplazado a Venecia para hacer turismo, acompañaron la denuncia del recibo de la Visa (que se ha hecho viral después de que la subieran a las redes sociales), pero no pudieron aportar la factura fiscal ya que que el restaurante no se la había expedido, motivo por el que se ha impuesto la sanción. Los agentes inspeccionaron el local el pasado martes y no detectaron condiciones higiénicas insalubres o irregularidades comerciales, pero sí constataron que sus responsables no habían emitido la factura, lo que ha derivado en el castigo de 20.000 euros. Curiosamente, la Osteria da Luca, a pesar del rosario de comentarios negativos que colecciona en las webs turísticas, luce en su entrada el sello de calidad 'Venice Quality Food', un logo con el patrocinio del Ayuntamiento de Venecia para valorar los restaurantes de calidad. En este caso, la calidad de la carne y del pescado no disgustó a los japoneses, que se llevaron el susto cuando vieron el importe de lo que habían comido.

Dos periodistas del diario regional de Venecia 'Il Gazzetino' comprobaron 'in situ' lo que costaba el mismo menú. La cuenta ascendió a 82 euros por persona (18 euros el filete y 50 el plato de fritura de pescado). Por si acaso evitaron las dos copas de vino. Pidieron agua.