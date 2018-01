Rajoy recalca que «no hay ninguna alternativa» a la ley en Cataluña «Sin respeto a la ley no hay democracia, donde no hay ley no hay libertad y donde la ley termina comienza la tiranía», asegura el presidente durante un acto en León EUROPA PRESS LEÓN Martes, 23 enero 2018, 16:24

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha recalcado este martes que "no hay ninguna alternativa" a la ley en Cataluña y ha afirmado que el Ejecutivo tiene tres objetivos para la comunidad autónoma: que se imponga el sentido común, que la ley se respete y se cumpla y que se recupere la normalidad institucional, económica y social.

Así lo ha manifestado Rajoy durante un acto institucional en León, donde ha recorrido las instalaciones del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) y ha visitado la Colegiata de San Isidoro, donde ha recordado que "por parte de algún gobernante de Cataluña" se ha producido "una falta de respeto a la ley" y "un intento de contraponerla a la democracia", en referencia al expresidente del Govern Carles Puigdemont.

"Sin respeto a la ley no hay democracia, donde no hay ley no hay libertad y donde la ley termina comienza la tiranía", ha asegurado el presidente refiriéndose a Cataluña donde, "la falta de respeto a la ley y un intento de contraponerla a la democracia" ha generado "una enorme crisis que ha obligado a usar los instrumentos de los de que dispone la Constitución" para defender "la propia Constitución, la democracia y la ley".

Los tres objetivos que Mariano Rajoy ha marcado para Cataluña "en próximas fechas" son la imposición del sentido común, el respeto y cumplimiento de la ley y la recuperación de la normalidad institucional, económica y social, sin "ninguna alternativa porque España es una democracia".