El TS da luz verde a ejecutar los bienes de Blesa por la condena de las 'black' Blesa, durante el juicio de las tarjetas 'black' en la Audiencia Nacional. / EFE El alto tribunal declara firme el fallo para el exbanquero, fallecido en julio, al no haber recurrido sus herederos J. A. BRAVO Miércoles, 22 noviembre 2017, 00:50

madrid. El polémico caso de las llamadas tarjetas 'black', por el que se «dilapidaron» 15,5 millones de euros de las arcas de Caja Madrid y Bankia entre 1996 y 2012 tiene ya su primer condenado en firme. Es Miguel Blesa, expresidente de la primera de esas entidades y que se suicidó el pasado 19 de julio disparándose un tiro con su escopeta de caza.

Así lo resolvió la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo el 23 de octubre, aunque su decisión no fue hecha pública hasta ayer. En ella los magistrados acuerdan el archivo de las actuaciones respecto al exfinanciero y antiguo inspector de Hacienda, elevado a máximo responsable de la caja madrileña por el PP. Y lo hacen porque con su fallecimiento, conforme a lo previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, su responsabilidad penal quedó extinguida. No ocurre lo mismo con sus obligaciones civiles, aunque los propios miembros del alto tribunal reconocen que su jurisprudencia en esta cuestión «no ha guardado la deseable uniformidad» hasta ahora. Así, el expediente de Blesa también sirve para unificar criterios de cara a casos parecidos en el futuro. Porque el Supremo establece con claridad que la responsabilidad civil permanece y por ello comunica su decisión a la Audiencia Nacional, en su calidad de tribunal sentenciador -el pasado 23 de febrero, con penas de entre tres meses y seis años de cárcel para los 65 acusados-, «a los efectos de declaración de firmeza» del fallo y de su «ejecución en los términos dictados en su día». Esto supone que los bienes embargados a finales de 2014 a Blesa para cubrir una fianza civil de 16 millones en la causa de las tarjetas continuarán sujetos al control judicial. Una vez que el alto tribunal resuelva todos los recursos de las 'black' (de condenados, acusaciones y fiscal), algo -aclara- para lo que «a día de hoy no está fijada la fecha de deliberación y fallo», se verá cuánto patrimonio habrá que ejecutar. Según una primera valoración general que hizo el colectivo de técnicos de Hacienda (Gestha), conforme a las propiedades a nombre del expresidente de Caja Madrid y los ingresos percibidos por él durante su carrera profesional, el valor de sus bienes superaría los 20 millones de euros. Sin embargo, su entorno lo reduce hoy en día a algo menos de la mitad, unos nueve millones. En concreto, conforme obra en el sumario, entre 2003 y 2010 Blesa ingresó unas retribuciones de 19,9 millones como directivo de Caja Madrid, a los que habría que sumar la indemnización recibida en su salida, unos 2,7 millones. A eso habría que añadir el montante de sus ingresos anteriores en diferentes puestos del Ministerio de Hacienda, y luego como asesor fiscal. Asimismo, tuvo un centenar de cargos en un total de 42 sociedades.