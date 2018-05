«Este año vamos a movilizar cerca de mil millones de euros» Francisco Marín visitó La Rioja por primera vez. :: Díaz uriel El CDTI ha aprobado 92 proyectos desarrollados por compañías de La Rioja y ha logrado movilizar un total de 25 millones de euros Francisco Marín Director del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) S.M.L. LOGROÑO. Domingo, 20 mayo 2018, 00:29

El director general del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), Francisco Marín, visitó La Rioja por primera vez el pasado miércoles. Lo hizo para presentar a los empresarios riojanos las nuevas líneas de trabajo con las que cuenta este centro para apoyar la innovación industrial. Conoció a los empresarios, les detalló cuestiones de fondo y de forma y respondió a sus dudas y preguntas. Además, visitó La Fombera y conoció de cerca este vivero de empresas. En estos últimos cinco años, el CDTI ha aprobado 92 proyectos desarrollados por compañías de La Rioja y ha logrado movilizar 25 millones de euros. Francisco Marín destacó que «como sectores más relevantes está el agroalimentario, lógicamente, con un 10,6% de la financiación total concedida a La Rioja. Luego están Materiales (4,5%) y Textil y Calzado (4,3%)». Y presentó la gran cifra de la mañana: «Este año tenemos previsto comprometer cerca de mil millones de euros para financiar proyectos de I+D+i empresarial de toda España».

-¿Qué objetivo se ha marcado con esta visita a La Rioja?

-Pretendemos dar a conocer a los clientes del CDTI, que son las empresas, la propuesta razonablemente innovador que va a hacer este centro durante este año 2018. Nos estamos reinventando: hemos reformado nuestros cinco instrumentos anteriores para proponer siete herramientas nuevas. Lo que queremos es innovar desde la Agencia Española de Innovación.

-¿Cómo pueden ayudar estos siete nuevos instrumentos a las empresas riojanas?

-Intentamos rellenar los huecos que existen en el portafolio que tenemos. No son muchos, pero los hay. Vamos desde instrumentos muy nuevos que tienen que ver con la prueba de concepto. No existía una herramienta para ayudar a que alguien que ha tenido una idea y la ha desarrollado bien, necesita pasar por un campo de pruebas real para ver que esa idea funciona bien. Y es solo una etapa en la cadena de creación de valor. Y hasta ahora no estaba cubierta. Ahora sí. Hay también algún otro instrumento, por ejemplo, para hacer que como país nos capacitemos en esas tecnologías disruptivas en las que todavía no estamos del todo formados. Son dos ejemplos de los siete que vamos a lanzar.

-¿Y cuál es su propuesta central?

-Que no haya ningún proyecto que se quede sin financiar, y que no hay ningún proyecto que se financie doblemente. De ahí la cooperación con la ADER para seguir trabajando de la mano para que no haya dos euros públicos para la misma idea y para que no falte ni un euro público a una buena idea.

-Para las micropymes, el tejido empresarial más propio de La Rioja, existe el reto de superar la frontera de los tres primeros años. ¿Cómo se les puede ayudar a superar este techo de cristal?

-Hay que ayudar, y este centro [por La Fombera] es un buen ejemplo de ello, creando las condiciones de incubación y de aceleración adecuadas. Y son muchos los centros de este tipo en España. Hay que dar protección a todos aquellos que tienen una idea, como hacemos en un invernadero cuando plantamos un árbol. Y cuando estén en disposición de salir fuera, el capital, que es donde España necesita un gran proceso. Hay que poner capital a disposición de estas ideas. El problema es cómo lograr dos millones.

Situación en La Rioja

-¿Y en qué situación se encuentra La Rioja en materia de I+D+i?

-Está en unas cifras que tienen una gran capacidad de mejora. No está en condiciones en superar su porcentaje de peso en el PIB. Por tanto, tiene camino por recorrer. ¿Está haciendo los deberes para recorrerlo? Creo que sí. Colaboramos con la Agencia de Desarrollo para llenar huecos y que vayamos cada uno a un segmento. Hay sectores conservadores que aún creen que pueden mantener su status quo sin invertir en I+D. Tendrán presente, pero no tendrán futuro. Aquí está la capacidad de crecimiento de La Rioja y de otras muchas regiones.