Una subida de sueldo, el principal deseo de los trabajadores españoles Dos empleados de la hostelería. / Jesús Andrade Ganar más es la principal demanda de los ocupados, aunque uno de cada cinco prefiere más formación, según una encuesta de Adecco LUCÍA PALACIOS Madrid Lunes, 15 enero 2018, 16:36

La inmensa mayoría de los trabajadores españoles no tiene esperanza alguna en que en 2018 le suban el sueldo. Así, solo tres de cada diez personas (concretamente un 32,2%) cree que el nuevo año les traerá una subida salarial, mientras que casi cuatro de cada diez (un 37,4%) considera que no tendrá ningún incremento e incluso el 2,2% va más allá y sospecha que podrían reducirle sus ganancias a lo largo del ejercicio, según una encuesta publicada este lunes por la empresa de Recursos Humanos Adecco. Existe otro 28,3% que todavía no tiene claro si le mejorarán su retribución.

Cabe resaltar, además, que de ese 32,2% de los trabajadores que piensa que este año le subirán el salario, un 22% estima que el alza será el equivalente al IPC, mientras que solo un 10,2% confía en que sea algo mayor.

Pese al pesimismo reinante, por undécimo año consecutivo los trabajadores siguen eligiendo la subida salarial como el mejor regalo que podrían recibir en 2018. Así lo estima el 27,6% de los encuestados del estudio de Adecco. De igual forma, el peor regalo sería una bajada de sueldo, tal y como consideran el 54,8% de los ocupados.

Tras la remuneración, el segundo elemento que más valoran los trabajadores es la formación, un valor que está en alza. Así, uno de cada cinco (20,1%) prefiere que su empresa le brinde la oportunidad de formarse antes que subirle el sueldo. El tercer aspecto más demandado es poder conciliar trabajo y vida personal, por lo que un 16,4% de los profesionales en activo pide mayores facilidades a este respecto, como una jornada intensiva, flexibilidad horaria o el teletrabajo.

En este sentido, la mayor parte de trabajadores apuesta para lograr una mayor conciliación por cierta libertad de horarios de entrada y salida (así lo escogen un 43,8% de los encuestados) o por tener una jornada laboral intensiva (un 39,9%), mientras que solo el 16% se decanta por el teletrabajo.

Aumento de plantillas

Más positivos se muestran los trabajadores en relación al mercado de trabajo y el 46,3% cree que las empresas aumentarán la plantilla durante 2018, mientras que el 27,8% considera que se mantendrá estable y el 12% restante se decanta por que habrá una reducción. Pese a estas buenas sensaciones, el 46,3% de los profesionales sigue pensando que no es un buen momento para cambiar de empleo y el 11% se plantea buscar un nuevo trabajo, pero esperará a que la coyuntura económica sea más favorable. Solo el 36,9% no tiene dudas y cree que 2018 será el año en que cambie de empleo, mientras que el 5,5% se decantará por crear su propia empresa.