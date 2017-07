El TC admite el recurso del Gobierno y suspende de forma cautelar las 35 horas en Andalucía

En vigor desde mediados de enero

La Junta de Andalucía comenzó a aplicar a mediados de enero la jornada laboral de 35 horas semanales en el sector público, de acuerdo con el decreto ley convalidado por el Parlamento andaluz el pasado mes de noviembre. Dicho decreto permitió restablecer una mejora instaurada en 1999 pero que fue suspendida en 2012 por las normas estatales de estabilidad financiera.

En varias ocasiones, el Gobierno andaluz había mostrado sus dudas ante la posibilidad de que el Ejecutivo central pudiera recurrir esta medida que, según los datos de la Junta, mejora las condiciones de más de 270.000 trabajadores y forma parte del compromiso de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, de restablecer durante esta legislatura todos los derechos laborales que se han visto afectados desde 2012, decisión que fue ratificada en el acuerdo del 2 de junio del 2016 con los sindicatos CCOO, UGT y CSIF.

Tras conocer los recursos acordados por el Consejo de Ministros, la Junta de Andalucía insistió en que reclamar al Gobierno que no solicitase al TC la suspensión cautelar de las 35 horas para no perjudicar a los empleados públicos andaluces. Los sindicatos UGT, CCOO y CSIF llegaron a anunciar que no descartaban movilizaciones en septiembre si se hacía efectiva la suspensión cautelar de las 35 horas.

La última novedad acontecida antes de que este lunes se haya dado a conocer la admisión a trámite de los recursos, la protagonizó el secretario de Estado para las Administraciones Públicas, Roberto Bermúdez de Castro, que abrió la puerta a introducir una modificación en los PGE de 2018 que permita implantar la jornada laboral de 35 horas semanales para los empleados públicos.

Ante este anuncio, la Junta defendió que "ya no tiene sentido la suspensión cautelar de las 35 horas en Andalucía, pues supondría una alteración en la planificación de los servicios públicos". "Sería poco lógico suspender la medida en Andalucía y aprobarla tres meses más tarde en el proyecto de PGE", afirmó entonces la Consejería de Hacienda.