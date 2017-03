Éstas son las diez profesiones más demandadas en 2017

La creación de empleo sigue avanzado a buen ritmo en este comienzo de año, pero no de igual manera en todos los sectores y actividades. La consultora de Recursos Humanos ha hecho un estudio para ofrecer cuáles serán las diez profesiones más demandadas en este 2017.

Camarero de banquetes. Se encarga, principalmente, de dar servicio a la sala en los eventos. Para este puesto se requiere un Grado en Hostelería y Restauración y se exige una experiencia media en un puesto igual o similar de dos años. La retribución será la establecida según el convenio colectivo provincial, que gira en torno a los 18.000 euros brutos anuales.

Gestor comercial de banca. Para este puesto se requiere estar cursando o haber finalizado un Grado, Licenciatura o Diplomatura en Empresariales, Economía, ADE, Derecho, Relaciones Laborales o Marketing. Además, las empresas solicitan un alto nivel de inglés. La retribución para este tipo de perfiles varía en función de la zona geográfica, pero oscila entre una media de 15.500 euros brutos anuales en la Península y 18.500 euros brutos anuales en las islas Canarias y Baleares.

Médico especializado en medicina del trabajo. La escasez de médicos formados en este perfil en determinadas regiones, como es el caso de Cataluña, y la dificultad para las empresas para contactarlos hace que el papel de las Sociedades de Medicina del Trabajo a nivel nacional y local y el papel de las consultoras de selección tengan cada vez más peso a la hora de cubrir estos puestos, para los que se requiere de una Licenciatura o Grado en Medicina y Cirugía con la especialidad de Medicina del Trabajo vía MIR. El sueldo medio para estos especialistas se sitúa entre los 38.000 y los 60.000 euros brutos anuales.

Teleoperador de venta. Este profesional se encarga de la emisión de llamadas tanto de clientes como de no clientes con el objetivo de vender el producto o servicio que ofrece la empresa, en el caso de los no clientes, y de ampliar el número de productos contratados, en el caso de que ya sea cliente. No se requiere una formación concreta, aunque se valoran positivamente los conocimientos de técnicas de ventas. La retribución media es de 18.500 euros brutos anuales.

Especialistas en la construcción. La demanda será muy elevada para los profesionales de fontanería, electricidad y carpintería, para lo que se requiere un módulo de Formación Profesional y experiencia previa de entre tres y cinco años en el sector. 16.000 euros brutos al año es lo que se paga de media a estos profesionales.

Técnico de mantenimiento de parques eólicos. Son los encargados de la revisión, reparación y mantenimiento preventivo de los aerogeneradores, así como de la localización y corrección de fallos y averías. También deberá asistir a la puesta en marcha de los aerogeneradores, cumplimentar y conservar la documentación específica y medir y reportar las indicadores clave y objetivos del área. Para desempeñar este puesto se exige una titulación en Formación Profesional de Grado Superior en mantenimiento o una Ingeniería Eléctrica y se valora positivamente la experiencia previa y el conocimiento de inglés. Su salario medio es de entre 18.000 y 20.000 euros brutos anuales.

Mozo de almacén. Este profesional es el encargado de la recepción de productos y materiales y de la supervisión y verificado de dichos materiales. También se hace cargo de la ubicación de los productos en el almacén y de la introducción o registro de los datos en el sistema informático. Además, el mozo de almacén se encarga de la preparación de pedidos. Se exige experiencia previa de al menos dos años en el sector y su salario se mueve en una horquilla que va desde los 14.000 a los 19.000 euros brutos anuales.

Front Line Manager. Se trata de un manager que lleva equipos de entre 5 y 20 personas en la línea productiva fabril. Para este puesto se requiere una Ingeniería Técnica y/o Superior con especialidad en Mecánica o Electrónica. Además, se valora positivamente el conocimiento de inglés y de Lean Manufacturing. La retribución media es de unos 40.000 euros brutos anuales, aunque puede variar en función a la zona geográfica en la que se desempeñe el puesto. Así, es en la zona norte donde se perciben mayores salarios.

Ambientador y Atrezzista. Asisten al director de arte en todo lo necesario de la dirección artística de los proyectos audiovisuales, en los que se incluyen el diseño y supervisión de decorados, su ambientación y decoración, tanto durante la fase de construcción del decorado como en los días de rodaje. El aumento de cadenas y plataformas de televisión, así como de proyectos audiovisuales y la necesaria experiencia previa ha provocado que sean unos perfiles con alta demanda. Los interesados deberán haber cursado estudios de Dirección de Arte, Diseño o Bellas Artes y se les pagará entre 18.000 y 24.000 euros brutos anuales.

Operario de producción y fabricación. Sus principales funciones son la realización de procesos de fabricación en las líneas de producción de fabricación y acondicionado; la limpieza de las salas, el manejo y limpieza de la maquinaria siguiendo los procedimientos establecidos; la preparación de las salas y los equipos realizando el despeje de línea, así como los elementos necesarios para la fabricación; y la realización de cambios de formato y ajustes necesarios para el correcto funcionamiento de la máquina y el proceso. Se requiere estudios de Ciclo Formativo de Grado Medio o Superior, preferiblemente en química, fabricación de productos farmacéuticos y afines, electromecánica, mecánica, electricidad, electrónica... En general, se valora la cualificación en cualquier rama industrial. Además, la formación en GMP’S (Normas de Correcta Fabricación) es imprescindible. El salario puede variar notablemente en función del tipo de empresa (nacional, multinacional, grande, pequeña o mediana) y por ello va desde los 17.500 euros brutos anuales hasta los 30.000 euros.