ESTAMOS EN TEMPORADA DE PENSIONISTAS

Dura apenas un par de meses, pero no falta a su cita. Entre el fin de las vacaciones estivales y el siempre prematuro comienzo de la campaña de Navidad tiene lugar todos los años la temporada de defensa y toma de conciencia de pensionistas y del ahorro para la jubilación. Y este año no iba a ser menos: el ministro Montoro acaba de anunciar una rebaja en el IRPF para los contribuyentes «mayores»; por su parte, el ministro De Guindos ha preparado un decreto para rebajar las comisiones de los planes de pensiones y hacerlas más líquidas; mientras las entidades financieras han lanzado sus generosas campañas para atraer y robar clientes preocupados por la jubilación futura a la competencia. Lástima que esta sensibilidad no llegue más allá del mes de enero y haya que esperar nueve o diez meses más para que el colectivo de pensionistas y jubilados, que pierden capacidad de compra año tras año a un ritmo ruinoso, sean escuchados en sus reivindicaciones.

Lástima que las comisiones de los planes de pensiones tengan que reducirse a golpe de decreto poniendo en evidencia que la gestión se cobraba más cara de lo que debía. Nos cabe la dicha de que los planes de pensiones han presentado a finales de octubre unas magníficas rentabilidades en los diez primeros meses del año. Lástima que, según la más reciente encuesta, solo el 28% de los españoles esté ahorrando para la jubilación y un tercio de ellos lo haga a través de los nada rentables depósitos bancarios.