¿Qué hacer con las otras tecnológicas? Domingo, 25 marzo 2018, 00:31

Diego Jiménez-Albarracín, de Deutsche Bank, dice que en su firma siguen gustando Facebook, Microsoft, Alphabet y Amazon, y aconseja aprovechar cualquier recorte para comprar. Ahora, añade, quien tenga miedo a lo que ha ocurrido y sus consecuencias regulatorias, podría quedarse con Amazon y con Microsoft. Carlos Camacho, de la gestora de Caja Rural, advierte de que las grandes son las que ve con más riesgo ante la mayor regulación. Ahora, en su fondo, su posición principal está en el subsector de los semiconductores, y está reduciendo. Beatriz Catalán, de Ibercaja, comenta que acaba de tomar posiciones en Oracle, tras la última caída por sus resultados, que fueron más flojos de lo esperado. Y es que ése es el riesgo del sector tecnológico: por lo mucho que ha subido, es muy sensible a las malas noticias. Catalán se inclina por las compañías ligadas a la ciberseguridad y al software empresarial. Celso Otero, de Renta 4, señala que no le gustan las redes sociales: no está convencido de si ofrecen algo consistente a largo plazo. Ahora tiene en cartera Alphabet, aunque concede que ésta será una de las más afectadas por la regulación. Otras posiciones que enumera son Oracle, IBM y Cognizant. Flavio Muñoz, del Andrómeda Value Capital, se atreve con Twitter.