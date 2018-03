El Supremo resolverá en abril el primer pulso entre Fomento y CNMC Competencia hace oídos sordos a las quejas de las patronales de transporte, logística y turismo y les avisa: o se adaptan o «se verán fuera del mercado» J. A. BRAVO MADRID. Domingo, 11 marzo 2018, 00:46

¿Existe realmente un acoso regulatorio contra las grandes plataformas de la economía digital o, por el contrario, éstas han abusado de lagunas legales para hacer competencia desleal a los operadores tradicionales de varios mercados? La respuesta no es fácil ni rotunda. De hecho, a la vista de las decisiones que han ido tomando distintos juzgados de diferentes partes del país en los conflictos entre unas y otros da la impresión de que todos tienen su parte de razón, y ninguno toda ella.

Por eso hay gran expectación en torno a la decisión que adopte el Tribunal Supremo en el conflicto que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) mantiene con el Ministerio de Fomento por su legislación sobre las empresas de vehículos de alquiler con conductor (VTC). La vista para estudiar los argumentos de ambas partes -el organismo que preside José María Marín Quemada va aquí de la mano de los 'gigantes' Uber y Cabify- se celebrará el 17 de abril, aunque la sentencia probablemente se demore hasta finales de ese mes.

Este contencioso se remonta dos años atrás, cuando la CNMC recurrió la modificación del reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres que Fomento aprobó en noviembre de 2015, fijando un ratio de una licencia VTC por cada 30 de taxi. Pero en la práctica ese limite se superó hace tiempo por el vacío legal desde 2013 hasta la nueva normativa, al frenar la Administración los permisos de manera preventiva ante una posible burbuja.

Ahora se estima que las autorizaciones VTC rondan las 6.000, de manera que en promedio habría ya una por cada diez taxis aunque la ratio varía por provincias (la mayor concentración se da en Madrid y Barcelona). El problema es que hay paralizadas en recursos judiciales otras 10.000 y, si el Supremo sigue su criterio anterior, terminará dándolas.

La ley también impide a esos vehículos captar clientes en la calle -solo pueden vía internet- y les obliga a prestar el 80% de sus servicios en la comunidad que les concedió la licencia, a imagen de lo que ya pasa en otros sectores pero en apariencia contradiciendo el criterio gubernamental de defender la unidad de mercado. Las últimas medidas las aprobó Fomento vía decreto el 29 de diciembre y Competencia prevé recurrirlo en marzo ante el alto tribunal.

Pese a las quejas de las asociaciones de taxistas y la patronal de autobuses, como ya hizo Exceltur respecto a los apartamentos turísticos, Marín Quemada sostiene que la economía colaborativa «no se puede ni se debe parar». A su juicio, quienes «deben adaptarse a la entrada de los nuevos competidores» son los operadores tradicionales, y no viceversa. «Si no, se van a ver fuera del mercado», les ha advertido. Incluso ha criticado a Fomento por «limitar la liquidez del mercado secundario de licencias» VTC, esto es, parece no ver con malos ojos que exista una reventa de estos permisos fuera del cauce oficial pese a sus precios ya disparados.