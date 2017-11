¿Dónde está el suelo del mercado? Domingo, 19 noviembre 2017, 00:29

Dos semanas de caídas son más que suficiente para poner en guardia a los inversores. Pero más allá del susto inicial, lo cierto es que la sobreventa acumulada es muy importante y el gran rebote del Ibex 35 está a la vuelta de la esquina. «El mercado se encuentra sobrevendido y puede rebotar en cualquier momento, pero no es menos cierto que el RSI, un buen oscilador para detectar suelos de mercado, aún no ha alcanzado la zona de sobreventa» dice el analista técnico y colaborador de INVERSIÓN, Eduardo Bolinches. Las opciones de hacer un suelo en los 10.000 puntos aún están intactas. No obstante, si el rebote fuera efímero y el Ibex volviese a perder los 10.000 puntos, tiene un soporte fuerte en los 9.800, donde iría a la base del canal bajista. «La situación se complicaría bastante por debajo de este nivel», dice el analista Josep Codina.