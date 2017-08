El selectivo Ibex-35 cede casi el 1% presionado por la banca Bolsa de Madrid, ayer. :: efe Santander y BBVA fueron los peores valores del día, al retroceder el 2,50% y el 1,90%, respectivamente CRISTINA VALLEJO MADRID. Viernes, 18 agosto 2017, 00:34

Las citas que en agosto teníamos con los bancos centrales, ayer con la Reserva Federal norteamericana, y ayer con el Banco Central Europeo, no se han saldado positivamente en los mercados. De la Fed, de la que conocimos el miércoles las actas de su última reunión, no gustó que no haya mostrado mucha prisa por subir los tipos de interés y que quizás no haya más incrementos del precio del dinero este año, debido a la escasa inflación de Estados Unidos. Quizás el mercado lo que quería era que se confirmaran los planes previstos: una subida más del precio del dinero en lo que resta de ejercicio y el inicio de la reducción del balance, porque con ello se ratificaría también la salud con la que sigue creciendo Estados Unidos.

Del BCE disgustó la preocupación vertida en las actas de su última reunión de política monetaria respecto a la fortaleza del euro, que puede ir más allá de lo justificado debido al optimismo existente sobre la economía europea. Ello hace pensar que la apreciación de la moneda puede frenar el proceso de normalización monetaria del Banco Central Europeo. De la autoridad monetaria europea se espera que quizás en su reunión de septiembre anuncie el principio del fin de su política de estímulos vía compra de activos de deuda pública y privada.

Ello pesó sobre el sector financiero: de los diez peores valores del Eurostoxx 50, siete fueron financieros, el peor de los cuales fue Deutsche Bank, al retroceder un 3,22%. Debido al enorme peso que tiene la banca en el Ibex-35, éste fue el peor índice europeo del día, con un recorte del 0,95%. Si ayer recuperaba la cota de los 10.500 puntos, hoy perdía ese nivel, al dar un último cambio en los 10.443,80 puntos.

El Ftse Mib de Milán se dejó un 0,89%. El Ftse 100 británico y el Cac 40 francés se dejaron alrededor de un 0,6%, el Dax alemán, medio punto porcentual y el PSI-20 de Lisboa, algo más de un 0,3%.

Wall Street con su apertura también en rojo, presionado por la Fed, pero también por la crisis política que no cesa en Estados Unidos, contribuyó a engordar los descensos que ya pesaban en las plazas del Viejo Continente. Al cierre de las plazas del Viejo Continente, los indicadores de la Bolsa de Nueva York sufrían pérdidas de una media del 0,5%. Allí en Estados Unidos también contamos con datos económicos publicados hoy, como el paro semanal, que fue mejor de lo esperado, así como la producción industrial de julio, que creció algo menos de lo previsto por los analistas debido al empeoramiento del sector automovilístico.

Así, los dos peores valores del selectivo fueron Santander y BBVA, con pérdidas de un 2,50% y de un 1,90%, respectivamente. Después se colocó el Sabadell, con una caída del 1,88%. Bankinter y CaixaBank también se dejaron alrededor de un 1,80%. Bankia, por su parte, retrocedió un 1,64%. Entre los peores, además, ArcelorMittal, que retrocedió un 1,87%. También Mapfre, que bajó un 1,78%.Telefónica, IAG y Siemens Gamesa se dejaron más de un punto porcentual.

En verde, el mejor, Acerinox, con su subida del 0,68%, seguido de Iberdrola, que avanzó un 0,63%. Acciona y Gas Natural, por su parte, ganraon algo más de medio punto porcentual. Después, Endesa, que se apuntó un 0,29%.