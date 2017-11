El 70% no sabe qué contrato de luz tiene Sábado, 11 noviembre 2017, 00:36

Siete de cada diez consumidores (el 72%) aún desconocen si tienen contratados sus suministros de electricidad y de gas en el mercado liberalizado o continúan en el regulado, pese a las diferencias entre ambos para sus bolsillos pues el coste del segundo sigue siendo, de media, 32 euros más bajo al año (el 6% de su recibo). Así lo revela la última encuesta de la CNMC, según la cual el 41% tampoco sabe el tipo de tarifa que tiene (por ejemplo, si es por tramos y no le cuesta lo mismo según la hora) y el 58% no tiene en cuenta sus habitos para elegir uno u otro. Además, el 24% no sabe la potencia que tiene y solo un 48% conoce el bono social.