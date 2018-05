La rueda que hace girar la I+D+i Los responsables de algunas empresas riojanas involucradas en proyectos CDTI asistieron a esta jornada celebrada en La Fombera el pasado miércoles. :: Díaz uriel Bodegas Riojanas, Standard Profile y Barpimo valoran los beneficios a corto y largo plazo de escribir en un papel todos los proyectos Tres empresas riojanas con proyectos CDTI marcan unas pautas para no dejar de innovar SERGIO MORENO Domingo, 20 mayo 2018, 00:32

Logroño. El pensamiento en muchas de las empresas riojanas ha cambiado. O lo está haciendo. Han dejado atrás la crisis: «Innovar para sobrevivir». Y miran con optimismo hacia el futuro: «Siempre nos puede ir un poco mejor». Fueron algunas de las reflexiones que se pudieron escuchar en boca de empresarios riojanos el pasado miércoles en el marco de una jornada sobre financiación patrocinada por la ADER y el CDTI.

«Como ves, somos pocas las empresas que hemos venido a esta cita. O al menos tengo la sensación de que veríamos ser más», apuntaba Pablo Orio, director de I+D de Bodegas Riojanos. Y no a modo de crítica, todo lo contrario, como queriendo abrir una profunda reflexión sobre las importantes oportunidades que están dejando pasar las empresas riojanas. «Hemos sido cuatro, pero hay más gente en La Rioja que está haciendo innovación, lo que pasa que no lo saben», apuntó.

Son numerosas las ocasiones en las que se habla de I+D como una necesidad vital de cara al futuro de las empresas riojanas. Y muchas también las veces en las que las empresas riojanas no saben ni por dónde empezar. «Quizás el primer paso sea ponerse en contacto con la ADER, o acudir a este tipo de jornadas donde nos explican cómo acceder a la financiación de proyectos innovadores que compiten en primera división», indica Orio. Porque el CDTI es la primera división de la innovación española. Después, lo normal es acceder a los proyectos europeos, «que son la Champions».

LAS FRASESPablo Orio Bodegas Riojanas «El que se mete en esta dinámica comienza a abrir expedientes y pronto se da cuenta de los beneficios» Arturo García Standard Profile System «Hay mucha gente haciendo cosas muy interesantes. Pero no saben que eso es I+D+i» José María Sainz Barpimo «Cuando empiezas a andar este camino de la innovación ya no se para nunca»

Es una rueda que conviene poner en marcha. «El que nunca se ha metido en nada de esto se queda fuera. Pero el que entra en esta dinámica y comienza a abrir expedientes pronto se da cuenta de los beneficios», reconoce este director de I+D+i.

A corto plazo, las empresas participantes valoran el hecho de que «te adelantan el dinero y lo vas devolviendo a lo largo de diez años», explica Arturo García, de Standard Profile System. Y sin embargo, «existe miedo a meterse en este tipo de proyectos, pero hay que hacerlo», apunta este responsable que acaba de completar dos proyectos CDTI y en breve abrirá un tercero. Porque además de las ventajas fiscales a corto plazo, la investigación tiene beneficios a largo plazo. «Para nosotros es vital mejorar nuestro conocimiento para mejorar en relación a nuestra competencia», señala.

Por todo, no mantiene una visión negativa de La Rioja en su relación empresarial con la I+D. Todo lo contrario. «Hay gente haciendo cosas realmente interesantes. Lo que pasa es que no saben que eso es I+D, y por tanto no se preocupan por conocer estas importantes herramientas de financiación». De nuevo surge el pensamiento a corto plazo, pero sin pasar por alto el verdadero premio de afrontar proyectos CDTI, que insisten, son la primera división de la I+D+i. «Empiezas a investigar por esta vía, conoces otros grupos de investigación, se comienzan a crear redes de colaboración, a contactar y a trabajar con otras regiones de España y Europa... y al final se abren nuevas líneas de negocio», advierte García.

Así llevan 20 años innovando en la riojana Barpimo. «Durante los primeros años nos ayudó una asesoría», apunta José María Sainz, director de financiación de Barpimo. Sabe a la perfección por experiencia propia que «cuando empiezas a andar este camino de la innovación ya no se para nunca».