«Reutilizamos el 97% del agua depurada»

Los expertos del panel sobre el uso eficiente del agua, moderado por el ejecutivo del CAF Jorge Concha, alabaron los niveles de depuración y reutilización alcanzados en Murcia. Fue precisamente el director técnico de la Entidad de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales de la Región de Murcia (Esamur), Pedro Simón, el encargado de poner encima de la mesa unos datos que colocan a esta comunidad como líder mundial en gestión hídrica: «El 97% del agua depurada se reutiliza y el 85% de los regadíos están modernizados, alcanzando un volumen medio de agua tratada de 105 hectómetros al año».

Simón, además, dijo que la máxima prioridad de Esamur, además de aportar la «máxima seguridad» al agua tratada, es apostar por la investigación que, entre otras cosas, «nos permite reducir costes, analizar riesgos e ir por delante de la UE en cuanto a las directivas que nos imponen». Simón criticó que «el conocimiento científico no llega muchas veces donde debiera llegar», y arremetió contra «las administraciones públicas que no se implican; el conocimiento científico que se plasma en muchos proyectos no se puede quedar en un cajón».