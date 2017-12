La luz repunta hoy el 28% y anticipa el año con el precio más caro desde el 2009 J.M. CAMARERO Martes, 5 diciembre 2017, 00:43

madrid. Diciembre no ha comenzado bien para el bolsillo de los hogares y los gastos que deberán afrontar en sus facturas de la luz. El precio de la electricidad se disparará hoy un 28% con respecto a la media de noviembre. Así lo anticipan los registros del 'pool' del mercado mayorista -donde se negocian diariamente los precios-, al superar los 76,5 euros por Megavatio/hora (Mwh) para este martes, elevando el coste del recibo hasta niveles que, en algunos momentos del día, superará los 90 euros/Mwh, entre las 20.00 y las 21.00 horas, según el operador Omie. Aunque el aumento no tiene por qué extenderse a todo el mes, no hay visos de que a corto plazo cambien demasiado las condiciones meteorológicas para activar una mayor producción de renovables -ahora aportan un 22% de las necesidades de todo el país- y quitar espacio a los ciclos combinados y carbón, que cubren la mitad de la demanda.