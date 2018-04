¿Remontarán los grandes valores de la Bolsa? Los analistas ven con buenos ojos a BBVA, Santander, Telefónica, Inditex, Iberdrola y Repsol, pese a los riesgos y a sus problemas CRISTINA VALLEJO MADRID. Domingo, 22 abril 2018, 00:51

¿Por qué al Ibex-35 le está costando subir este año? Quizás tenga que ver que, entre sus diez peores valores, se encuentran tres de los grandes: Inditex, BBVA e Iberdrola. Mientras tanto, Telefónica y Santander sólo están planos. Por tanto, Repsol es el único que juega holgadamente a favor del indicador. ¿Despertarán estos valores y propiciarán que el selectivo recupere terreno de forma sostenida?

Santander y BBVA: problemas generales y particulares. Nagore Díez, de Norbolsa, atribuye su parón a que las expectativas de subidas de los tipos de interés no acaban de cumplirse. Ese es un factor que frena a todos los bancos. Nuria Álvarez, de Renta 4, coincide y señala que, por ello, la inversión en el sector financiero debe ir acompañada de paciencia y tener un horizonte de largo plazo. Entre los dos, Álvarez se queda con el Santander, debido a que las áreas geográficas en las que opera tienen una mayor solidez y menos incertidumbre, además de que su negocio en España cuenta con el apoyo de la asimilación del Popular, que suma cuota de mercado en el negocio de empresas, más rentable, mientras que BBVA, a su juicio, está registrando una recuperación más lenta en España y su diversificación geográfica es más consumidora de capital, porque tiene más riesgo.

Jaime Sémelas, de Value Tree, afirma que los ratios más estrechos de capital del Santander constituyen un riesgo y, aunque limitan el crecimiento vía operaciones corporativas, también incrementan el riesgo de una ampliación si opta por realizar alguna adquisición. De BBVA destaca su liderazgo indiscutible en tecnología y que esté en áreas económicas en crecimiento, aunque con riesgo. Para Jesús de Blas, de Bankoa Crédit Agricole, el castigo sufrido por este último ha sido excesivo, aunque reconoce que los comicios mexicanos pueden pasarle factura, así como la inversión en digitalización que aún no rentabiliza. En todo caso, pone de manifiesto que cotiza lejos de los máximos anuales.

Telefónica: precio, deuda y competencia, en el punto de mira. Juan Llona, de Imantia, señala que, a 8 euros, existe una sólida tesis de inversión: además de que cotiza barata, en España, a pesar de la entrada de Masmóvil, hay una competencia «racional» y en el resto de las geografías, la compañía genera valor para el accionista. Luis Padrón, de Ahorro Corporación, añade que Telefónica sí se enfrenta a cierta competencia, pero no impide que esté creciendo en ingresos. Padrón reconoce que su deuda es alta en comparación con la de otros operadores y que ello, además del entorno competitivo, le puede haber penalizado, pero confía en que la mejora de los ingresos acelerará la reducción de su apalancamiento, lo que ayudará a sus acciones. Padrón añade que el equipo gestor tiene presión para hacerlo bien: desde que llegó al frente de la compañía, las acciones están en negativo.

«Creemos que hemos visto lo peor. Tiene una deuda alta, pero refinanciada. Empieza a intentar una recuperación, pero es desde tan abajo, que cuesta. Hay un sentimiento muy negativo», apunta De Blas. Sémelas lo ilustra: «No es la más barata en Europa. Además, su rentabilidad por dividendo no es tan elevada como la de sus competidores europeos. Tiene un problema de deuda que si no resuelve pronto con ventas de activos o con salidas a Bolsa de filiales, estará fuera del radar de los inversores por algún tiempo».

Inditex: recorte para entrar. De Blas explica que no la había tenido en cartera en mucho tiempo y ahora ha entrado aprovechando el recorte y buscando el rebote. Por lo tanto, su apuesta es puntual. Desde la gestora independiente Magallanes añaden: «Siempre hemos tenido Inditex en nuestro 'radar' y la reciente corrección nos ha dado la oportunidad de incorporarla a un precio que ofrece un margen de seguridad amplio». Ven en la empresa muchas virtudes, como las fuertes ventajas competitivas, la presencia global, el modelo de negocio 'online', un balance muy fuerte, crecimiento de la remuneración al accionista, un posible dividendo extraordinario y que sea una empresa familiar controlada por el fundador. «Es una compañía con una calidad excepcional y se ha puesto muy barata», sintetiza Juan Llona. María Núñez, de Value Tree, aporta también una visión favorable: «Posiblemente, el efecto negativo de la divisa y la ralentización en su estrategia de expansión estén ya recogidos en los números del consenso y éste sea un buen momento para entrar. No obstante, el efecto contagio del mal 'moméntum' de H&M y la próxima publicación de resultados puede que ejerzan algo de presión en el corto plazo. Para el largo plazo, sería una opción de inversión interesante».

Iberdrola: pendiente de los tipos. «Los resultados de 2017 fueron peores de lo esperado y el plan de negocio no dio sorpresas positivas, por lo que el mercado se desencantó», comenta Padrón. Ángel Pérez, de Renta 4, añade que la eléctrica también se ha visto penalizada por las subidas de los tipos de interés, aunque la empresa tenga cubierto el riesgo, dado que gran parte de su deuda es a tipo fijo. Pero los grandes inversores internacionales muchas veces deshacen posiciones sectoriales sin mirar la situación compañía por compañía. Pérez recuerda también que el riesgo regulatorio le ha hecho daño. «Pero los negocios van bien, con gran parte en el sector renovable, en crecimiento, y otra parte relevante, en actividades reguladas. Es una opción atractiva a largo plazo». Sémelas destaca, precisamente por contar con un 80% de su actividad regulada, que es un valor defensivo, pero con riesgos actuales relevantes, como el 'brexit' o las subidas de tipos. Al menos, ahora ha desaparecido el riesgo derivado de la falta de lluvias y el consiguiente freno a la hidráulica. Padrón concluye: «La tenemos con recomendación de compra, pero como tercera opción dentro del sector, por detrás de Gas Natural, por la llegada de nuevos accionistas y cambios en el equipo gestor, y de Endesa, por valoración, y con vistas al largo plazo».

Repsol y el apoyo del crudo. Los gestores de Magallanes la tienen en cartera porque creen que cotiza con una valoración muy atractiva para inversores a largo plazo, como lo son ellos. Además, destacan que, tras la venta de Gas Natural, es una de las compañías del sector con mejor balance. Luis Padrón también resalta que haya logrado normalizar su situación financiera y que sus negocios vayan bien, tanto la extracción como el refino y pueda mostrar más crecimiento a partir de su próximo plan estratégico.

Óscar del Diego, de Ibercaja Gestión, coincide, pero añade: «No nos gustaría que gastara el dinero de Gas Natural en el sector eléctrico. Preferiríamos que siguiera optimizando activos de producción. Creeríamos mejor un dividendo especial que una mala compra». Ignacio Cantos, de Atl Capital, señala, precisamente, que suele resultar mejor comprar Repsol cuando está endeudada y se disciplina que cuando está saneada, porque tiende a realizar adquisiciones. Para Jesús de Blas, cotizando a 16 euros, hay opciones más baratas en el mercado.