Rajoy insiste: «Las pensiones subirán lo que podamos» Un jubilado participa en una de las manifestaciones celebradas ayer en favor de una pensión digna. :: e. p. El presidente del Gobierno defiende el alza del 0,25% y rechaza revertir la reforma que desvincula la revalorización del IPC CECILIA CUERDO MARBELLA. Domingo, 18 marzo 2018, 01:01

Las pensiones estuvieron ayer muy presentes en el discurso del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que si días antes había vinculado su subida a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado presentó ahora al PP como el único garante del sistema de pensiones gracias a su receta económica. Unas prestaciones que, dijo, subirán «seguro» si los populares continúan gobernando y se persevera en la recuperación económica. Eso sí, dejó claro que «subirán lo que podamos» porque «las pensiones no se garantizan con discursos ni con promesas que no se puedan cumplir ni con engaños».

Mientras decenas de miles de jubilados desafiaban la lluvia e incluso la nieve en diversos puntos del país, un grupo de ellos se apostó a la entrada del Palacio de Congresos de Marbella (Málaga) donde celebraba un acto de partido para expresarle su malestar con pitos y gritos de «chorizos». Y aunque apenas lograron ver de lejos al líder del PP, éste no pudo eludir el tema, recordando que «han sacado el país adelante con su esfuerzo y trabajo» y «se merecen nuestra gratitud y respeto, y que hagamos por ellos todo lo que podamos hacer». Y reclamó que, por estos mismos motivos, los pensionistas «no deben ser utilizados por nadie en ningún debate ni en ninguna ambición».

Rajoy se presentó entonces como el principal defensor de los servicios públicos y del sistema de pensiones gracias a sus políticas de recuperación económica, y dejó claro que ya está en clave electoral, ante el ciclo de comicios que se esperan a partir del próximo año, con las municipales y europeas y las dudas sobre un adelanto andaluz e incluso general si no salen adelante los Presupuestos Generales.

Así, recordó que con el PP España dejó atrás la crisis, el rescate bancario y la desconfianza de los mercados, y apuntó como principal logro la creación de 1,5 millones de empleos que aumentan las cotizaciones y permiten mantener las ayudas de jubilación. Por el contrario, durante el gobierno socialista hubo tres millones de personas que dejaron de cotizar a la Seguridad Social, «por eso se perdieron decenas de miles de millones de euros».

«Eso con el PP no va a pasar», auguró, «porque dar marcha atrás no es algo que se pueda permitir este país». Es decir, rechazó revertir la reforma de las pensiones de 2013 que desligó la revalorización del IPC. Una indexación que le reclaman partidos de la oposición y asociaciones de pensionistas en la calle. Sin embargo, Rajoy abundó en que si se mantienen sus políticas se podrán tener en el futuro «unas pensiones mejores». «Si no, volveremos a las andadas», dijo.

Por eso, aseveró que el PP hará «un gran esfuerzo» para continuar subiendo las pensiones, defendiendo el incremento del 0,25% que han registrado estas prestaciones los últimos cinco años y la posibilidad de actualizar con el IPC este curso las ayudas mínimas y las de viudedad, pero reconociendo que le hubiera gustado que fuera más. Y puso como ejemplo la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) o la recién aprobada equiparación salarial de Policía y Guardia Civil. «Ahora se puede, antes no se podía. Se trata de gobernar bien y generar recursos», zanjó.