«Nadie se quiere quedar fuera de un mercado tan amplio» Tomás Guerrero aporta datos que ponen de relieve la importancia del mercado halal: «Es el 25% de toda la población mundial» Tomás Guerrero Director de la Oficina de Madrid Halal S.M.L. LOGROÑO. Domingo, 29 abril 2018

El potencial de crecimiento del mercado halal ha propiciado que la industria agroalimentaria española se haya puesto las pilas en este sector. Se ha movido para pasar los exámenes en el sistema productivo que les permiten vender a unos consumidores muy exigentes en la manipulación

-¿Por qué es tan importante acceder a este mercado para una empresa riojana?

-Porque nadie quiere prescindir de un mercado que representa algo más del 21% del gasto mundial en el sector de la alimentación que pasará a ser del 25% en los próximos años. Esta visión es aún más clara después de una crisis económica en la que una de las lecciones que el empresariado ha aprendido es la necesidad de la internacionalización como estrategia de permanencia. Los datos evidencia además el enorme desarrollo que está experimentado. La clase media de estos países está en desarrollo, así que el segmento halal, que también incluye productos de belleza y cosmética, ha crecido entorno al 5% en los últimos años y la proyección para la industria agroalimentaria es que se llegue a los 2,5 billones de dólares antes de 2020. Otro aspecto esencial es la demografía, en constante evolución en estos países, sobre todo en Asia. Por todo esto, el mercado halal es tan interesante porque no se puede olvidar lo más importante y es que hay un conjunto muy amplio de la población mundial a la que dicen qué puede hacer o no puede hacer, y qué puede consumir o no puede consumir. Por tanto, el segmento halal determina claramente sus patrones de consumo.

-Por eso es un mercado regulado.

-Esto es algo que mucha gente desconoce. Estamos ante un mercado regulado por unas entidades de acreditación en países de mayoría musulmana que se encargan de tres cosas: regular con normativas sus respectivos mercados, certifican halal dentro de sus países, y se encargan de acreditar a países terceros que quieran vender sus productos en estos países islámicos. No existe un estándar halal global. Hay 57 países islámicos, y muchos regulan con su propio estándar.