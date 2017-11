Se presenta la I edición #PremiosBlogs2017 Reconociendo el gran aporte de la actividad que realizan los blogueros, Infoempleo e IMF Business School han puesto en marcha esta interesante convocatoria COLPISA Madrid Martes, 7 noviembre 2017, 13:48

Los blogs son uno de los contenidos que más se consumen cuando un usuario quiere consultar información especializada sobre un determinado tema de su interés o busca referencias sobre experiencias de otras personas. Estos 'sites' normalmente están creados por uno o varios autores, que aportan su punto de vista único, con informaciones en forma de posts en los que se conjugan textos con elementos audiovisuales como imágenes, infografías, e-books, vídeos o podcast, entre otros elementos.

Son una de las herramientas más útiles porque abordan o analizan temas basándose en su propia experiencia o conocimiento. Reconociendo el gran aporte de la actividad que realizan los blogueros, Infoempleo e IMF Business School han puesto en marcha la I Edición los #PremiosBlogs2017. Para ello, han seleccionado 6 blogs de 6 categorías diferentes basándose en la calidad del contenido, la creatividad para difundir los temas, su comunidad online de lectores, reconocimiento en el sector y posicionamiento en la materia.

Esta iniciativa tiene por objetivo premiar a quienes de forma altruista se esfuerzan de forma constante por difundir su trabajo y ayudan a otros a encontrar lo que necesitan. Además, ambas entidades, quieren reconocer la importancia que tienen los blogs a nivel formativo y profesional. En palabras de Jorge Guelbenzu, Director General de Infoempleo: “Son una herramienta muy útil para posicionarse en una materia, mostrar lo que mejor sabe hacer un profesional o recopilar consejos para otros. Con estos premios queremos recompensar a los que se esfuerzan y trabajan duro por compartir contenido de calidad”.

Premios - Para los participantes: Entre todos los usuarios que participen en los premios con sus votos, se sortearán 6 tarjetas regalo por valor de 50€. - Para los mejores blogs: Los blogs que resulten premiados por haber sido el más votado de su categoría recibirán dos regalos: una formación de máster de IMF Business School y una tarjeta regalo por valor de 400€.

Por su parte Belén Arcones, Directora General de IMF Business School, señala que es una “fiel seguidora de grandes blogs de referencia, que leo y comparto habitualmente. Considero que una buena selección de blogs es una fuente inagotable de información de interés y actualizada. Siempre he valorado la generosidad de quienes comparten su know how en blogs y redes, aportando valor y generando una red de conocimiento. Por ello con estos premios queremos reconocer la labor de estos profesionales y dar visibilidad a su talento”.

Los #PremiosBlogs2017 constan de 6 categorías: Salud, Sector digital y tendencias, Emprendimiento, Turismo, Moda y Marca personal. Para participar, el usuario tiene que navegar entre las distintas categorías que se proponen. En cada una de ellas podrá ver los blogs nominados y podrá elegir su preferido dándole un voto de forma rápida y sencilla. El período de votación comienza el 27 de octubre de 2017 hasta el 22 de diciembre de 2017.