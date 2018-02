De la política también se llega al BCE Candidato. De Guindos sabrá el día 19 si su futuro está en Fráncfort. :: efe De los 19 miembros que ha tenido el comité ejecutivo desde 1998, dos llegaron de forma similar a como puede hacerlo De Guindos ADOLFO LORENTE Domingo, 11 febrero 2018, 00:08

bruselas. El todavía ministro de Economía, Luis de Guindos, se enfrenta a dos enemigos para hacerse con la vicepresidencia del Banco Central Europeo (BCE). Bueno, en realidad tres, pero exceptuando a su contrincante, el irlandés Philip Lane, sólo dos. Uno, que no es mujer, como insiste el Parlamento Europeo. Y dos, su marcado perfil político al proceder directamente del Ministerio de Economía de un Estado miembro, algo que no gusta ni un pelo en una institución monetaria que lleva a gala su independencia. Así lo admiten en privado fuentes del BCE, que sin embargo asumen que la decisión es política y que tendrán que acatar lo que digan los jefes de Estado y de Gobierno en la cumbre que se celebra los días 22 y 23 de marzo.

¿De Guindos es realmente el primer caso tan político en la historia de la institución? ¿Será el precedente que establezca las puertas giratorias en Fráncfort? ¿De Guindos será el lunar en el currículo del transparente BCE? No. Es verdad que la situación es sin duda excepcional y éticamente criticable, pero hay dos casos que se asemejan a la situación del español. Se trata del italiano Lorenzo Bini Smaghi (1 de junio de 2005-31 de diciembre de 2011) y del alemán Jorg Asmussen (1 de enero de 2012-8 de enero de 2014). No eran ministros de Finanzas de sus países, pero sí altos cargos de esta cartera.

DOS PRECEDENTES DE ÍNDOLE POLÍTICA 1998 Sirkka Hamalainen Mandato 1998-2003. País Finlandia. Banco de Finlandia Gobernadora. 1998 Otmar Issing Mandato 1998-2006. País Alemania. 1998 Llegó del Bundesbank. 1998 Tommaso Padoa-Schioppa Mandato 1998-2005. País Italia. 1998 Llegó del Banco de Italia. 1998 Eugenio Domingo Solans Mandato 1998-2004. País España. 1998 Llegó del Banco de España. 1998 Wim Duisenberg (presidente) Mandato 1998-2003. País Holanda. 1998 Gobernador Banco de Holanda. 1998 Christian Noyer Mandato 1998-2002. País Francia. 1998 Alto funcionario del Gobierno. 1998 Lucas Papademos Mandato 2002-2010. País Grecia. 1998 Gobernador Banco de Grecia. 1998 Gertrude Tumpel-Gugerell Mandato 2003-2011. País Austria. 1998 Llegó del Banco de Austria. 1998 Jean-Claude Trichet (segundo presidente) Mandato 2003-2011. País Francia. 1998 Llegó del Tesoro francés. José Manuel Glez -Páramo Mandato 2004-2012. País España. 1998 Docencia y Banco de España. 1998 Jurgen Stark. Mandato 2006-2011. País Alemania. 1998 Llegó del Bundesbank. 1998 Vitor Constancio (puesto al que aspira De Guindos) Mandato 2010-2018. País Portugal. 1998 Gobernador del Banco de Portugal durante una década. 1998 Peter Praet Mandato 2011-2019. País Bélgica. 1998 Llegó del Banco de Bélgica. 1998 Mario Draghi, actual presidente del BCE Mandato 2011-2019. País Italia. 1998 Gobernador del Banco de Italia. 1998 Benoit Coeuré Mandato 2012-2020 País Francia. 1998 Llegó del Tesoro francés. 1998 Yves Mersch Mandato 2012-2020. País Luxemburgo. Pres del Banco de Luxemburgo. 1998 Sabine Lautenschlager Mandato 2014-2022. País Alemania. 1998 Llegó del Bundesbank. 1998 Lorenzo Bini Smaghi Mandato 2005-2011 País Italia. Procedencia Alto cargo en el Ministerio de Finanzas en el Gobierno de Prodi. 1998 Jorg Asmussen Mandato 1998-2000 País Alemania. Procedencia Número dos de Wolfgang Schauble en el Ministerio de Finanzas.

Ya puestos a cuestionar, mejor hacerlo con datos. Este diario ha hecho un exhaustivo análisis sobre la trayectoria de los 19 integrantes que ha tenido el comité ejecutivo del Eurobanco. Este sanedrín, formado por seis personas con mandatos de ocho años improrrogables, echó a andar el 1 de junio de 1998 y en sus dos décadas de trayectoria sólo ha tenido tres mujeres en su seno: Sirkka Hammalainen, que llegó siendo gobernadora del Banco de Finlandia; Gertrude Tumpel-Gugerell, lo hizo desde la vicepresidencia del Banco de Austria; y Sabine Lautenschläger, exvicepresidenta del Bundesbank alemán. Ésta, además, es la última consejera en llegar (27 de enero de 2014) y su mandato expira el 26 de enero de 2022.

LA CLAVEEn privado, Draghi y el BCE admiten que un ministro no es lo más idóneo para la imagen de la institución

Dos españoles desde 1998

De Guindos es consciente de que su gran punto débil es su marcado perfil político. No lo de la mujer, puesto que él es el mejor ejemplo de cómo apuesta por el sexo contrario a la hora de configurar su equipo de colaboradores más estrechos. Es cierto que no está afiliado al PP, pero es el coordinador de los conservadores europeos en las reuniones del consejo de ministros de Finanzas de la UE, el llamado Ecofin. No sólo eso. Tras la marcha del alemán Wolfgang Schauble se ha convertido en el decano del Eurogrupo (ministros de los 19).

Su nombre lleva muchísimo tiempo vinculado al BCE y en diciembre recordó en Bruselas que «ya se había dado algún caso de que un ministro fuese luego al 'board' del BCE y que alguno llegó a ser incluso secretario general de su partido». Sin embargo no es del todo así. Se refería al portugués Vitor Constancio, persona a la que podría sustituir. Es cierto que fue secretario general de los socialistas lusos, pero después de serlo fue durante una década gobernador del Banco de Portugal, desde donde llegó a Fráncfort.

También fue ministro de Finanzas de Holanda Wim Duisenberg, el primer presidente que tuvo el BCE. Sin embargo, no llegó directamente del Gobierno, sino del banco central de su país tras ejercer durante 15 años consecutivos como gobernador. También está el caso del alemán Jurgen Stark, que fue alto cargo del Ministerio de Finanzas. Sin embargo, llegó al BCE procedente de la vicepresidencia del todopoderoso Bundesbank.

De los 19 miembros que ha tenido el comité ejecutivo, 13 procedían de los bancos centrales nacionales y de estos, seis desde el puesto de gobernador, entre ellos el italiano Mario Draghi, el griego Lucas Papademos o el luxemburgués Yvers Mersch. Sorprende, por ejemplo, cómo ninguno de los tres miembros franceses llegasen del Banco de Francia, sino del Tesoro, como el expresidente Jean-Claude Trichet o el actual miembro del 'board' Benoit Coeuré.

España, por su parte, ha tenido dos representantes en el comité ejecutivo. El primero, Eugenio Domingo Solans, que procedía del Banco de España. Y el segundo, José Manuel González-Páramo, que lo hacía del mundo académico y el Banco de España.

El 1 de junio echó a andar el comité ejecutivo, formado por seis miembros con mandatos de ocho años improrrogables. Hasta la fecha ha habido tres presidentes.