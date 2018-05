El poder financiero presta atención a las pymes Asistentes a la reunión celebrada el pasado miércoles en el Palacete. :: juan marín El Gobierno de La Rioja reúne a las entidades financieras con Iberaval para reconocer cómo se puede apoyar a también a la pequeña empresa José Ignacio Ceniceros pide a la banca riojana que «ningún proyecto quede truncado por falta de apoyo» SERGIO MORENO Domingo, 6 mayo 2018, 00:22

Logroño. La banca tradicional sentada un lado de la mesa. Se cuenta un total de 33 hombres, en traje y corbata, que escuchan lo que les tiene que decir. Han sido convocados por el Gobierno de La Rioja, en el Palacete, cerca del Espolón. Saben que es la más elevada representación. Y allí acuden para saber qué desean decirles. Al otro lado de la mesa, el presidente del Gobierno de La Rioja, José Ignacio Ceniceros, que preside el espacio principal acompañado a su derecha por Leonor González Menorca, consejera de Desarrollo Económico del Ejecutivo riojano, y José Rolando Álvarez, presidente de Iberaval, una sociedad de garantía recíproca, entidades que facilitan la financiación a las pequeñas y medianas empresas, autónomos y emprendedores. Ésas que ocupan un espacio que quedó vacío durante la crisis y que todavía la banca tradicional no se atreve a recuperar. Cuentan con financiación para todas aquellas personas o familias que decidan montar un negocio que no acaban de ver como interesante en las entidades financieras tradicionales.

Así que el mensaje fue claro desde el primer minuto de esta reunión a tres bandas. José Ignacio Ceniceros les pidió que «ningún proyecto quede truncado por falta de apoyo financiero». La Rioja, con un tejido productivo formado en su gran mayoría por pymes, debe prestar especial atención a la financiación a la que éstas se pueden financiar para seguir desarrollando su actividad. Ceniceros lo recalcó: «Lo importante es que el tejido empresarial tenga acceso a instrumentos financieros adecuados a sus necesidades, de manera flexible y rápida, y a un coste razonable». Y aseguró que es posible hacerlo con éxito «gracias a la concurrencia de las entidades financieras, la presencia de Iberaval y el apoyo económico de la ADER y el Gobierno riojano».

LOS DATOS uDesde 2008 Más de 1.600 préstamos por importe de 267 millones y con una subvención de 13,6 millones. uFinanciación a los autónomos El Gobierno de la Rioja señala que en esta legislatura ha concretado 6 millones de euros en ayudas a fondo perdido y préstamos por más de 4,5 millones de euros con bonificación en los costes de garantía. uCon Iberaval En 2017 formalizó 219 avales por valor de 15,45 millones que conllevaron el mantenimiento o la creación de 2.200 empleos.

A su derecha ocupó un espacio en la mesa principal la consejera de Desarrollo Económico del Gobierno de La Rioja, Leonor González Menorca. Invitó a los asistentes a «fortalecer y desarrollar un sector con un peso significativo muy alto en La Rioja», en referencia directa al sector industrial riojano abriendo nuevamente el debate sobre la necesaria reindustrialización de la región como reto para los próximos años. González Menorca tiró de metáfora: «Si queremos seguir volando alto, en un viaje en el que sin duda hay turbulencias, se necesita una financiación permanente para las empresas».

Pero la mayor preocupación no se centra en la industria de mayor tamaño. El Gobierno de La Rioja ha observado la existencia de una brecha financiera para las pequeñas empresas, que acuden en busca de financiación a la banca tradicional y no hallan respuesta a la medida de sus necesidades. Por eso, González Menorca explicó los instrumentos con que cuenta la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER). Entre otros, los préstamos directos con el Banco Europeo de Inversiones o las ayudas a los avales. Y fue en este cuento, en relación a esta brecha existente para la financiación de las pymes, cuando la consejera de Desarrollo Económico puso en valor la presencia en La Rioja de Iberaval. «Se adapta a la perfección a la realidad crediticia que se está viviendo en la actualidad en nuestra región», indicó. No pasó por alto la oportunidad de destacar el papel que juega la ADER para ayudar a financiar a pymes y autónomos: «Uno de sus ejes es el apoyo a la financiación de las micropymes y dispone de convenios y herramientas para lograrlo».