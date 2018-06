El perfil del futuro: tecnólogo y algo más

Cuatro conferencias, siete mesas redondas, y cinco talleres para constatar la incertidumbre general dada por la velocidad de la evolución tecnológicaEl Foro Riojano para la Innovación establece cómo debería ser la educación para adaptarse a los cambios

Logroño. El tractorista que no sepa programar un tractor autónomo estará abocado al desastre. El carnicero que no asuma el reto del cambio tecnológico terminará por desaparecer. Lo mismo al pescadero, al panadero, al dependiente, a los carteros, fotógrafos, periodistas... Todos los que le den la espalda a la tecnología tendrán un futuro laboral realmente complicado. Porque una de las principales conclusiones que se extrajeron del Foro de la Innovación celebrado esta pasada semana fue que la tecnología ha llegado para quedarse y para cambiarlo absolutamente todo. De ahí el elevado grado de incertidumbre social y laboral que presentaron todos los participantes. Y esta situación, parece, se alargará en el tiempo mientras que la educación no logre la misma velocidad de crucero que experimenta el motor de este cambio: la tecnología. Y todo apunta a que será imposible resistir a este cambio disruptivo que va a generar la tecnología, protagonista de una nueva revolución industrial, a la altura de la imprenta o la máquina de vapor, pero con una velocidad infinitamente superior. A toda pastilla. «Y como toda buena revolución está llegando para erradicar puestos de trabajo, pero la buena noticia es que surgirán otras muchas nuevas oportunidades», apuntó Blanca Gómez, responsable de captación de talento en Europa Occidental de Microsoft.

Así que no hay motivo alguno para tenerle miedo a este importante cambio. Los más de cuarenta expertos participantes en este Foro reconocieron que se abre un nuevo mundo de oportunidades, porque al final «esta revolución lo que nos va a permitir es vivir más y hacerlo aún con mayor calidad», apuntó Daniel Díez, de UST Global.

CONCLUSIONES FINALES DEL FORO 1El mundo está cambiando Hay tecnologías que van a revolucionar muchas cosas. No se trata de una moda. Es una realidad. 2No debemos tener miedo al cambio, debemos aprovecharlo para reinventarnos a nosotros mismos El cambio es positivo. 3Hay estudios que avanzan que, en los próximos años, serán automatizadas un tercio de las tareas en el 60% de los puestos de trabajo actuales ¿Una amenaza? Lo contrario. Tenemos la obligación de hacer que sea una gran oportunidad. 4Las nuevas tecnologías están aquí para ayudarnos y nos van a permitir hacer cosas mucho más interesantes, atractivas y creativas. 5No sabemos hacia dónde va el mercado laboral, pero sí las herramientas que nos permitirán estar en una posición de ventaja creatividad, innovación, emprendimiento, aprendizaje constante y ver la tecnología como una herramienta útil. 6La formación debe ser una constante en la vida Cada persona debe responsabilizarse de su propia formación. Y tenemos que ser capaces de aprender unos de otros. 7La transformación digital requiere de perfiles tecnológicos para cubrir puestos de trabajo en nuevas profesiones. Los profesionales del futuro deberán tener competencias transversales capacidad crítica, actitud emprendedora.... 8La competencia más importante del ser humano es la adaptabilidad y el ser humano tiene que adaptarse a estar continuamente aprendiendo. 9El ser humano afronta tres transformaciones clave el paso de lo analógico a lo digital, el paso de lo lineal a lo circular y el paso de los tangible a lo intangible. Y repercutirá en el empleo. 10 La planificación de la mejora es algo que solo puede hacer los seres humanos. Es algo estrictamente humano.

Será así para quien quiera sumarse a este nuevo impulso disruptivo. «Yo estudié como lo ha podido hacer cualquiera de vosotros. Pero supe elegir bien mi primera empresa. Allí no sabía lo que iba a hacer, es más, ni mi empresa sabía lo que tenía que hacer, pero comenzamos a andar el camino y ahora hemos desarrollado nuevas líneas». Es la experiencia contada por Laura Lacarra, una joven que ahora es arquitecta de Datos en Telefónica, uno de esos nuevos perfiles que está generando esta revolución tecnológica imparable.

LAS FRASESBlanca Gómez Microsoft «En toda revolución se erradican unos trabajos, pero siempre surgen nuevas oportunidades»Laura Lacarra Arquitecta de Big Data «Cuando comencé no sabía lo que hacía, y mi empresa tampoco; pero hemos encontrado el camino»Daniel Díez Blockchain en UST Global «La creatividad y la innovación serán claves para el factor humano y así superar a las máquinas» Julio Herreros Director general de Innovación «Existe incertidumbre en todas partes por el cambio, y nuestra obligación es aprender continuamente»Javier Zarazaga-Soria Universidad de Zaragoza «La tecnología es horizontal y así debería entrar en la educación que se imparta en España»Carlos Moro Bodegas Familiares Matarromera «El sector agrícola está muy retrasado, porque no hay jóvenes en el campo que apliquen tecnología»José María Gómez Universidad Miguel Hernández «Si la educación es estratégica en la sociedad no se puede minusvalorar la labor de los profesores»María García Human Age Institute «Las empresas nos recalcan que el acento educativo se debe poner sobre las competencias»Jorge Barrero Fundación Cotec «Hay cambios ya en el mercado laboral que son la punta del iceberg de lo que está por llegar»

Durante este Foro se conocieron posibles perfiles laborales para la industria, para la agricultura, para la educación, para... Y la conclusión es que sea lo que sea, más allá de espacio laboral en el que cada uno decida moverse, la tecnología estará presente. Por tanto, para tener oportunidades de trabajo, para disponer de una buena empleabilidad habrá que ser un tecnólogo, es decir, saber de tecnología y relacionarse con ella de forma natural. Julio Herreros, director general de Innovación del Gobierno de La Rioja, reconoce que «esta incertidumbre existe, también en la administración. Porque desconocemos cuáles serán realmente los puestos de trabajo del futuro, pero solo nos queda aprender durante toda la vida».

Es la solución ofrecida por la mayoría de expertos presentes en este Foro para adaptarse a esta velocidad vertiginosa que provoca la continua evolución tecnológica. Por tanto, piden a las personas responsabilidad individual para asumir cada uno este reto de la empleabilidad. Dado que observar como endémica la lentitud de la enseñanza reglada para introducir cambios, «que son necesarios, aunque observo a los profesores muy alejados del mundo real», apuntó Carlos Moro, de Matarromera.

Abrieron continuamente la necesidad de una enseñanza más práctica, más cercana a las empresas, «por eso no se puede minusvalorar a los que tienen la manija de la enseñanza: los profesores, a los que se debería formar y ayudar continuamente», explicó José María Gómez, de la Universidad Miguel Hernández. «Está en juego estudiar para tener un buen trabajo», cerró María García, de Human Age Institute.