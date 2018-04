Los pensionistas vuelven a la calle este fin de semana para pedir subidas mayores UGT y CC OO convocan manifestaciones en un centenar de ciudades para ligar al IPC estas prestaciones y derogar la reforma de 2013 LUCÍA PALACIOS Sábado, 14 abril 2018, 01:01

madrid. No es suficiente. La subida de las pensiones para casi siete millones de personas anunciada por el Gobierno si se aprueban los Presupuestos del Estado para 2018 no satisface a UGT y CC OO. Por eso ayer llamaron a la ciudadanía para volver a llenar de nuevo las calles en protesta por unas medidas que ven «claramente insuficientes».

Ambas organizaciones de trabajadores han convocado para este fin de semana un centenar de movilizaciones en todo el país, excepto en el País Vasco, que mantendrá su tradicional protesta de los lunes. Con ello pretenden dar continuidad a la campaña por unas pensiones dignas iniciada en septiembre y que alcanzó su momento más alto en las multitudinarias manifestaciones que tuvieron lugar el pasado 17 de marzo, con más de un millón de participantes. El objetivo es que el Ejecutivo revalorice estas prestaciones por encima del alza de los precios de forma generalizada -y no solo para determinados colectivos-, y asegure a la vez la viabilidad del sistema.

Los sindicatos anunciaron esta nueva oleada de protestas antes de conocer las nuevas mejoras de las pensiones introducidas en los Presupuestos. Aún así, las mantienen y acusan al Gobierno de aprobar una batería de medidas «sin consenso» con los agentes sociales ni el Pacto de Toledo. «Son actuaciones puntuales, claramente insuficientes, cortoplacistas y discriminatorias porque benefician sólo a una parte del colectivo y pueden generar un enfrentamiento entre los pensionistas con la intención de debilitar la protesta», argumentaron.

En los Presupuestos de 2018 se prevén alzas por encima de los precios para las prestaciones más bajas

Ayer comenzaron las primeras movilizaciones en Sevilla o Almansa (Ciudad Real) y hoy tendrán lugar en Zaragoza o en las principales ciudades de Cataluña. Pero será mañana el día clave, cuando se desarrollarán las concentraciones en la mayor parte de localidades, con Madrid como epicentro. En la capital hay convocada una marcha bajo el lema «Sistema Público de Pensiones. Hoy, mañana, siempre. No al 0,25%».

Como era previsible, las medidas que el Gobierno ha incluido en el proyecto de Presupuestos Generales no suben todas las pensiones en función del IPC pese a que lo demandaban los sindicatos, si bien elevarán las más bajas por encima de la evolución de los precios. Así, las prestaciones mínimas y las no contributivas subirán un 3%, aquellas que no superen los 700 euros al mes lo harán un 1,5% y las que oscilen entre 700 y 860 euros mensuales otro 1%.

A su vez, la base reguladora de la pensión de viudedad pasará del 52% al 54% y habrá una reducción en la tributación de aquellas prestaciones inferiores a los 18.000 euros. Con estas mejoras se beneficiarán tres de cada cuatro pensionistas (casi siete millones), que tendrán mayor poder adquisitivo. Sin embargo, los dos millones y medio restantes solo tendrán la subida mínima del 0,25%.

Para UGT y CC OO esas alzas «no garantizan el poder adquisitivo de las pensiones ni la futura viabilidad del sistema». Por eso, reclaman «derogar la reforma del PP en 2013».