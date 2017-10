«Lo peligroso no son los bitcoins, es la conducta de las personas» Juan Carlos Galindo y Basilio Ramírez. / NEWSPHOTOPRESS El economista y asesor tributario presentó ayer, en el Centro Riojano de Madrid, su nuevo libro escrito junto con Juan Carlos Galindo Basilio Ramírez Coautor del libro 'Bitcoin ¿Amenaza u oportunidad?' JORGE MATUTE MADRID. Viernes, 27 octubre 2017, 00:33

El Doctor en Economía y asesor tributario riojano Basilio Ramírez presentó en la tarde de ayer, en el Centro Riojano de Madrid, su libro titulado 'Bitcoin ¿Amenaza u oportunidad?', junto con el coautor de este, Juan Carlos Galindo. Una publicación donde sus lectores tendrán la oportunidad de conocer en qué consiste este tipo de moneda y todas las características que ella engloba, de una manera didáctica y amena.

- Empecemos por el principio, ¿qué son los bitcoins?

- Es algo tan simple como una moneda, un medio de pago que nos permite adquirir bienes y servicios, tal y como lo podemos hacer con los euros o los dólares. Las únicas diferencias entre la moneda tradicional y esta es que son virtuales, no tienen una regulación específica, ni les afectan las políticas monetarias.

- ¿La sociedad conoce este tipo de moneda?

- Desde su nacimiento en el año 2009, la sociedad, poco a poco, ha empezado a oír que son los bitcoins, pero aún hay mucho desconocimiento respecto a este tema. Por ello, hemos decidido escribir este libro, como manual de consulta, para dar a conocer esta moneda desde un punto de vista didáctico y contable, y así facilitar la familiarización a los usuarios de este medio de pago virtual.

- En el título del libro, hablan de amenaza u oportunidad. ¿Qué tipos de ventajas tienen los consumidores?

- Los beneficios que ofrece este medio de pago son muy amplios para sus usuarios. Como cualquier moneda de curso legal se pueden hacer transacciones económicas y operaciones de inversión, ya que su funcionamiento es igual que el resto. Los bitcoins también ofrecen la oportunidad de ganar dinero a través de su sistema digital, un proceso más conocido como 'minería'; y, además, tienen la garantía de que son seguras, rentables y, en la actualidad, no son embargables, entre otras muchas opciones.

- En los últimos meses, diferentes ataques en la red han utilizado los bitcoins como medio de extorsión, ¿entrañan también un peligro?

- En mi opinión creo que no es así. La moneda como tal no supone un peligro, lo malo es la conducta de las personas que las utilizan, si lo hacen de manera indebida o no declaran los rendimientos corren el mismo problema que existe con otros medios de pago.