La patronal rechaza la cláusula de revisión salarial por ser «antigua»

madrid. Los empresarios no están dispuestos a asumir el que parece ser el principal escollo en las conversaciones con los sindicatos para liquidar la negociación colectiva antes de que llegue agosto: la cláusula de revisión salarial. Esto es, la posibilidad de que los sueldos suban en mayor medida si la inflación supera el 2% previsto para este año. Para el vicepresidente de la CEOE, Antonio Garamendi, esta cláusula «es un concepto antiguo que no tiene sentido en el mundo actual». El presidente de Cepyme cree que no se puede hablar de esta medida en un contexto en el que la inflación no es una preocupación.

No opina lo mismo el recién elegido secretario general de CCOO, Unai Sordo, quien ayer admitió que aunque no está previsto que el IPC rebase el 2% este año, se debe incluir «como concepto a futuro», para que «los salarios más bajos tengan una cierta garantía de que no van a perder poder adquisitivo».