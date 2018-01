El patrimonio de los fondos de inversión marca récord en el 2017

madrid. El patrimonio de los fondos de inversión cerró 2017 en máximos históricos al alcanzar los 262.847 millones de euros, un 11,64% más que el año anterior, según datos de Inverco. La casi nula rentabilidad de los depósitos bancarios ha hecho que el ahorrador se incline por invertir en fondos, que llevan ya cinco años de crecimiento ininterrumpido y han recuperado con creces el nivel previo a la crisis.

Del incremento de 27.400 millones de euros registrado el año pasado, el 78% corresponde a las nuevas suscripciones y el resto a la revalorización de los activos. Los que más han crecido en volumen son los fondos globales, con un incremento del 69,9%. Desde 2012, cuando se tocó suelo, los fondos han captado 117.692 millones. CaixaBank AM ha sido la gestora con mayor patrimonio, con una cuota del 16,74%, por delante de Santander AM, con el 14,63% y BBVA AM, con el 14,42%.