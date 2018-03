El Pacto de Toledo debatirá volver a vincular la subida de las prestaciones al IPC LUCÍA PALACIOS Viernes, 2 marzo 2018, 00:18

madrid. Volver a vincular las pensiones a la inflación. Así lo piden los miles de pensionistas que se están movilizando y así lo quiere la mayoría de los grupos parlamentarios de la oposición que desde hace varios meses mantienen reuniones en el marco de la comisión del Pacto de Toledo. Ayer, la comisión -en una reunión de alta tensión en la que se llegaron a escuchar los gritos de la concentración de jubilados que tuvo lugar frente al Congreso- acordó debatir este tema en el encuentro que mantendrán el próximo miércoles. Lo apoyaron PNV, ERC y PDeCAT a iniciativa de PSOE y Unidos Podemos, y pese a la oposición del PP.

La recomendación 2, que trata sobre el mantenimiento del poder adquisitivo y la mejora de las pensiones, había sido aparcada al tratarse de una línea roja para los partidos de la izquierda, que desde el comienzo de la puesta en marcha del Pacto de Toledo habían defendido que no se lograría llegar a un consenso mientras no se derogara el actual índice de revalorización y se volviera a vincular estas prestaciones con la evolución de los precios. «Hay que recuperar el IPC o un índice que garantice el poder de compra de los pensionistas. No nos vamos a empeñar en que sea el IPC», explicó la portavoz de los socialistas, Mercè Perea.

Otra fórmula

El PSOE pidió a Ciudadanos que adopten su misma posición. «No podemos permitir una caída del poder adquisitivo de los pensionistas», sostiene Sergio del Campo, portavoz de Ciudadanos en esta comisión, al explicar que buscan «otra fórmula» de revalorización.

Por su parte, la portavoz de Unidos Podemos en la comisión, Aina Vidal, reclamó al Gobierno «una rectificación clara» y volver a vincular las pensiones al IPC. «Hay que dar respuesta a las demandas, los miedos y las dudas, más que justificadas, que tiene una parte de la ciudadanía», sostuvo.