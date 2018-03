Nueve mujeres por cada hombre trabajan sin cobrar Ellas hacen seis horas menos que los hombres en tareas remuneradas frente a 12 horas más en labores del hogar y cuidado de los hijos J. A. BRAVO Lunes, 5 marzo 2018, 00:20

madrid. Forzadas por las circunstancias o en parte de los casos de forma voluntaria, lo cierto es que la brecha laboral entre hombres y mujeres también se acusa en el trabajo no remunerado. Y es que 3,39 millones de personas del sexo femenino tienen la consideración de población inactiva en España -esto es, probablemente tengan ocupaciones distintas pero no reciben un salario por ello-, frente a 'solo' 371.350 del masculino, lo que supone 9,1 veces más.

La mayoría lo hace por dedicarse al cuidado del hogar y la familia. Según un informe de UGT, el 14% de ellas (478.125 mujeres frente a apenas 29.825 hombres) no buscan empleo por dedicarse al cuidado de menores o adultos enfermos.

De media las mujeres trabajan 5,9 horas menos a la semana que los hombres de forma remunerada y, por el contrario, 12 horas más que ellos sin cobrar. A los hijos destinan el doble que los padres (cuatro horas de media frente a dos), lo mismo que pasa con las tareas domésticas (dos horas frente a una).

Según la Encuesta de Condiciones de Vida del INE, esa diferencia no llegaría a duplicarse en el conjunto de labores no pagadas -incluye también, por ejemplo, la colaboración con ONG, servicios sociales o similares- pero se le acercaría: 26,5 horas frente a 14. Eso sí, en los llamados hogares unipersonales (es decir, respecto a hombres sin pareja), la situación casi se iguala con 11 horas de ellos frente a 13,3 de ellas. En el ámbito remunerado, la tasa de empleo femenina (43,1%) es inferior a la masculina (54,6%). Y eso pese a ser el nivel de ocupación de ellas once puntos y medio inferior al de ellos (1,6 millones de personas menos), una vez que 134.000 mujeres han dejado de buscar empleo de forma activa desde 2012 (su paro es del 19% y el de los hombres del 15,6%).

Por sectores, nueve de cada diez mujeres (el 89%) que trabajan lo hacen en los servicios (limpieza, empleada de hogar, alimentación...) y apenas el 8% en la industria.