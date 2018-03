El negocio de los drones generará 1.200 millones

Madrid. La proliferación de drones en el espacio aéreo va camino de convertirse en una realidad a medio plazo, a tenor de los planes del Ministerio de Fomento. Y no será tanto por su uso particular, sino como herramienta que utilizarán todo tipo de empresas para sus actividades. El reparto de paquetes, las tareas de vigilancia en zonas sensibles, el cuidado de las plantaciones agrícolas o la inspección de las grandes infraestructuras son algunos de los negocios en los que el Ministerio de Fomento prevé que se desarrollen estos vehículos aéreos no tripulados.

Su implantación definitiva precisaba un respaldo oficial que el departamento dirigido por Íñigo de la Serna ha plasmado en un Plan Estratégico en el que estima que exista una flota de unos 51.400 drones de uso profesional en el año 2035. De esta forma, su presencia multiplicaría por diez los actuales registros, que sitúan el número de aparatos en vigor en el entorno de los 4.200.

En los planes de Fomento calculan, además, que la actividad desarrollada por los negocios que utilicen los drones alcanzará un volumen de 1.200 millones de euros, así como la creación de 11.000 empleos.