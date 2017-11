Nadal avisa de que sin carbón la luz se elevaría un 15% en el mercado mayorista

La batalla entre el Gobierno y las eléctricas, especialmente Iberdrola, sigue adelante. El ministro de Energía, Álvaro Nadal, defendió ayer el mantenimiento de las centrales térmicas de carbón en el mix energético para abaratar los costes de la electricidad, frente a la intención de la compañía de Ignacio Sánchez Galán de cerrar dos de estas instalaciones. En concreto, Nadal explicó en un encuentro de El Economista que si no hubiese carbón para cubrir la demanda cuando faltan las renovables -como ocurre actualmente por la ausencia de lluvia y viento- el precio de la electricidad se encarecería un 15% en el mercado mayorista. También avisó de que sin las nucleares el coste se elevaría un 25%. Nadal consideró necesario el decreto que prepara para evitar el cierre descontrolado de centrales eléctricas. Además, explicó que lo mejor es que si una empresa no quiere seguir en una instalación, se compruebe si otras compañías quieren gestionarla. «Algunas eléctricas dicen 'o me bajas los impuestos o las cierro'. Vamos a ver si esto es rentable y a ver si alguien quiere encargarse de ello», señaló en una crítica velada a Iberdrola.