Los municipios tienen 24.000 millones en depósitos bancarios El importe se ha duplicado desde 2011 debido a la imposibilidad de utilizar parte del superávit por el tope de la regla de gasto D. VALERA MADRID. Domingo, 6 mayo 2018, 00:20

Una de las consecuencias del encadenamiento de ejercicios con superávit por parte de los ayuntamientos y de la imposibilidad de reinvertir gran parte de esas cuantías está en el notable incremento de dinero en depósitos bancarios. En concreto, desde 2012 los recursos que las corporaciones locales tienen en cuentas de entidades financieras se han duplicado en términos de PIB y ya se acercan a los 24.000 millones, según datos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

La evolución se aprecia mejor al comparar la situación existente en 2011, cuando los depósitos de los municipios y las diputaciones apenas superaba los 10.000 millones. Aquel ejercicio fue el último en el que la administración local cerró con déficit. A partir de entonces comenzó una senda positiva que se refleja en un cierre presupuestario que en 2017 acabó con un superávit de 6.812 millones. Una cifra que, según el Gobierno, podría superarse este curso.

En cualquier caso, la limitación de la regla de gasto -fija un tope de incremento del gasto en función del crecimiento potencial de la economía que en 2018 se ha establecido en el 2,4%- ha provocado ese aumento del ahorro de las entidades locales. De hecho, este buen comportamiento ha permitido que estas corporaciones amorticen gran parte de su deuda. En concreto, el pasivo de los ayuntamientos y las diputaciones cerró en 2017 en el 2,5% del PIB, según datos del Banco de España. Esto supone cumplir el objetivo de situarse por debajo del 3% en 2020 contemplado en la ley de estabilidad. Algo que no ocurrirá con el resto de administraciones. De hecho, la Autoridad Fiscal estima que las comunidades autónomas no lograrán situarse en el 13% que marca la ley antes de 2036 y la deuda pública total -actualmente rozando el 100%- no se reducirá hasta el 60% que fija la legislación europea hasta 2039.