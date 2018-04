Montoro: «Claro que los menores de 40 van a tener pensión» Miércoles, 4 abril 2018, 00:35

Ligeramente enfadado se mostró el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, durante su comparecencia en el Congreso cuando se refirió al «pesimismo» que hay en el ambiente sobre el futuro sistema de pensiones y que dijo no entender. «Les puedo asegurar que los menores de 40 años van a tener pensión. ¡Claro que van a tener pensión!», aseguró el ministro, que criticó la «batalla política» que se está haciendo de las pensiones. En este sentido, quiso tranquilizar a la opinión pública asegurando que «la Seguridad Social no está quebrada, es una parte del Estado». Eso sí, reconoció que «tenemos un problema con el sistema», pero afirmó que «su futuro no depende solo de las cotizaciones».