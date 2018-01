El ministro: «Hoy la entidad es la más solvente de España» De Guindos responde al exvicepresidente alegando que Bankia ahora está «bien gestionada» y alejada de «injerencias políticas» D. VALERA MADRID. Miércoles, 10 enero 2018, 00:48

El ministro de Economía, Luis de Guindos, llegó ayer al foro Spain Investors Day sabiéndose la diana preferida por los dardos lanzados por el exvicepresidente del Gobierno y excompañero de partido, Rodrigo Rato, en su comparecencia en la comisión de investigación de la crisis bancaria en el Congreso. Y para combatir esas acusaciones De Guindos tenía preparado un argumento comparativo con el que defender su gestión en el rescate de Bankia. «Lo único importante es que hoy Bankia es seguramente el banco más solvente de España. Tiene una gestión profesional que, evidentemente, está produciendo y ha producido ya muchos resultados». «Ustedes comparen», afirmó el titular de Economía para contestar a las críticas de quien llegó a ser su jefe durante el Gobierno de José María Aznar, cuando ocupó la secretaría de Estado de Economía.

De Guindos no citó en ningún momento el nombre de Rodrigo Rato e incluso aseguró no querer alimentar «ningún tipo de debate y polémica». Sin embargo, quiso dejar claro que la situación actual de la entidad financiera es mucho mejor que la existente antes de la nacionalización. Es decir, durante la dirección de Rato. «Ahora está bien gestionada y no tiene ningún tipo de injerencias políticas. Ustedes comparen», insistió en otro ataque dialéctico. Precisamente, Rato acusó ayer a De Guindos de organizar el rescate de la entidad junto con los «grandes competidores de Bankia» que posteriormente se beneficiarían de la llegada de depósitos procedentes de clientes del banco nacionalizado.

Sin embargo, el ministro de Economía defendió el papel del actual presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, al resaltar que la entidad es hoy «uno de los principales competidores del sistema financiero español».