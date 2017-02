«Este ciclo de crecimiento acabará en dos años»

Los vientos de cola que han empujado el crecimiento económico están desapareciendo y al actual ciclo apenas le quedan dos años. Qué pase entonces dependerá de cómo hayamos controlado las burbujas (inmobiliaria, crediticia...), avisa el director de Estrategia del banco suizo UBS en España, Roberto Ruiz Scholtes. Al pequeño inversor le aconseja diversificar, no quedarse en valores domésticos y saltar a EE UU.

¿Cómo ve el panorama económico en España?

Este año, el crecimiento del PIB será del 2,5% pero en una tendencia a la baja por el menor viento de cola del impulso monetario del Banco Central Europeo, del petróleo, de la divisa. El elemento económico que más va a frenar el crecimiento va a ser la vuelta de la inflación: acabará el año cerca del 2%, bastante por encima del crecimiento medio de los salarios, lo que frenará el crecimiento de la renta disponible de los hogares, y eso se va a traducir en menor crecimiento del consumo real de las familias. El ‘brexit’ va a frenar la llegada de turistas y los ingresos por turismo crecerán en torno al 3,4% cuando el año pasado se incrementaron más del 8%. En déficit público superaremos el objetivo en unas tres o cuatro décimas, algo que la Comisión Europea va a tolerar perfectamente y, en ese sentido, España no va a estar penalizada por los mercados.

¿Los mercados esperan que el Gobierno español tome más medidas?

No.

¿Qué pasaría si no se aprueban los Presupuestos para este año?

Poco, porque el real decreto del Impuesto de Sociedades aprobado en diciembre cubre ya más o menos la exigencia de mejora del déficit estructural. Es indiferente si hay finalmente presupuesto si no lo hay.

¿Subirá la Bolsa?

Nuestra previsión es que los beneficios empresariales crezcan del orden de un 8% en la zona euro y en España si quitamos los cargos extraordinarios de la banca (cláusulas suelo y demás). Creemos que el Ibex se situará entre los 9.800 y los 10.000 puntos, es decir, una subida de un 5% más dividendo, lo que significa un retorno total de un 9%. Esto no invita a tomar posiciones especialmente agresivas. Nuestra visión es sólo moderadamente positiva con la bolsa española, esperamos una mejora de márgenes bancarios muy pobre y una decepción con los beneficios que acaben publicando. Encontramos mejores oportunidades en otros países europeos.

¿Qué sectores aconseja para invertir?

Nuestros analistas ven más potencial en el sector hotelero, líneas aéreas, medios de comunicación (Mediaset y Antena 3) e inmobiliarias, las Socimi. En telecomunicaciones también prevemos un recorrido un poco superior a la media.

La Bolsa española no está barata a su juicio.

No, no está barata. La clave es la evolución de los beneficios: en Estados Unidos han recuperado ya un 80% mientras que en Europa y en España están al mismo nivel de 2010, en buena parte por el colapso de los resultados bancarios. Aunque los beneficios crecieran al 10% en lo que puede durar este ciclo, que serán dos o tres años más, el Ibex no se acercará ni de lejos a los máximos históricos.

¿Dice que este ciclo de crecimiento sólo puede durar dos años más?

El problema que tenemos en Europa es que el ciclo económico y financiero mundial empezó en otoño de 2009, Estados Unidos ya está en el octavo año de expansión. El ciclo global es ya relativamente maduro tanto en Estados Unidos como en muchos países emergentes. En Europa nos incorporamos al ciclo muy tarde, en España a finales de 2013 por la recaída en la recesión. Como el mundo está muy endeudado, es muy sensible a las subidas de tipos de interés que van a venir y harán que a partir de 2019 la economía americana esté ya en una fase de clara desaceleración. Otro elemento que pone en riesgo la continuidad del ciclo es la necesidad que tiene China de enfriar su economía. Todo eso hace pensar que este ciclo en 2019 o 2020 irá desfalleciendo.

¿Qué pasará entonces?

Todo dependerá de cómo lleguemos. Si nos hemos metido otra vez en una dinámica de burbujas bursátiles, crediticias, inmobiliarias, probablemente habrá un periodo de recesión económica y desplome de los mercados financieros. Si llegamos con un comportamiento mediocre de la economía y de los mercados financieros, tendremos unos trimestres de un crecimiento económico más débil, que en España podrá estar en torno al 1%, y una vez hecha la purga podremos remontar el vuelo.

¿Cómo puede afectar la política proteccionista de Donald Trump?

El mayor riesgo a corto plazo es una imposición indiscriminada de aranceles en EE UU, que probablemente desataría una guerra comercial y de divisas. En ese escenario, la probabilidad de una recesión en 2018 sería muy elevada. Aunque creemos que Trump no va a hacer eso y que su política proteccionista se va a traducir en medidas específicas sobre sectores concretos con un efecto limitado.

¿Se han acabado los vientos de cola para España, petróleo barato, divisa y tipos de interés, que han empujado el crecimiento estos años?

Están amainando. El petróleo ya se está convirtiendo en un viento de cara, mientras que la divisa y los tipos de interés cada vez serán menos favorables y el año que viene claramente serán un viento en contra. En septiembre el BCE anunciará probablemente una reducción del programa de compra de bonos para terminarlo quizá en el verano de 2018. Eso presionará los tipos de interés y las primas de riesgo.

Vienen elecciones en Francia, Holanda y Alemania con perspectivas de mayor auge del populismo. ¿Se puede romper el euro?

Creemos que va a haber mucho ruido y poco drama, ningún partido populista va a poder gobernar. Las posibilidades de ‘Frexit’ están por debajo del 10%. Hay más riesgo en países con escasa convicción europeísta, como Polonia, que en la zona euro.

En uno de sus informes UBS señalaba los ataques terroristas como el principal riesgo.

Por lo que pueda afectar a las campañas electorales. Un gran atentado terrorista en Francia antes de las elecciones podría dar alas a la candidatura de Le Pen y lo mismo en otros países.

¿Habrá este año más operaciones de concentración empresarial, más fusiones?

Desde luego. Por varias razones. La reforma fiscal en Estados Unidos probablemente incorpore la repatriación de los beneficios de las filiales -en una especie de amnistía fiscal con una imposición única a tipo bajo-y eso va a dar mucha más munición a estas compañías para lanzar operaciones corporativas, lo que afectará a las empresas europeas. Además, muchas empresas quieren aprovechar las todavía buenas condiciones de financiación para lanzarse a las compras. Esta concentración es uno de los factores que debería empujar las alzas bursátiles.

¿Qué recomendaría a un pequeño inversor?

Seguir invertido en renta variable siendo consciente de que los recorridos están acotados .Tiene que tener una visión global en sus inversiones. Para beneficiarse del auge de las compañías farmacéuticas o de la gran revolución tecnológica hay que invertir en Estados Unidos. Los bancos centrales de forma deliberada van a mantener los tipos de interés por debajo de la inflación, por lo tanto la única forma de ganar poder adquisitivo es asumiendo riesgos en renta variable y en bonos corporativos. Y cuando uno asume riesgos hay que hacerlo de forma muy diversificada. Hay que invertir a través de fondos, abandonar esa manía de jugarse las perras en pocos valores y encima domésticos.

¿Londres seguirá siendo la capital financiera a pesar del ‘brexit’?

Sin duda. Sólo van a perder aquellas funciones que el regulador europeo obligue a que se realicen en un país miembro de la UE. Y ahí Fráncfort tiene las de ganar.